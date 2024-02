Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Tab S10+ i modelli di batteria svelati

Le batterie dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6 e del tablet Galaxy Tab S10+ sono state individuate: ecco i dettagli

Molto probabilmente a partire dalla seconda metà del 2024, quindi diciamo a fine agosto inizio settembre 2024, Samsung presenterà nuovi prodotti destinati al mercato top di gamma.

Tra questi ci saranno i pieghevoli Galaxy Z Flip 6 e i tablet Galaxy Tab S10.

Samsung Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Tab S10+ dovrebbero utilizzare queste batterie

Sul sito dell’agenzia di certificazione BIS è sono state registrati i modelli di batteria che saranno utilizzati su questi dispositivi.

Secondo quanto riportato da BIS il modello SM-F741 (Z Flip 6) utilizzerà due batterie (considerato che è un pieghevole) con seriale aziendale modello EB-BF742ABE e EB-BF742ABY.

Già in un precedente rumors si affermava che il Flip 6 dovrebbe montare una batteria a due celle più potente rispetto all’attuale Galaxy Z Flp 5.

Il tablet Galaxy Tab S10+ SM-X828 invece dovrebbe montare la batteria con seriale modello EB-BX828ABE / EB-BX828ABY.

In quest’ultimo caso non ci sono ancora rumors sulla potenza della batteria montata sul tablet Tab S10+, ma molti esperti non si aspettano novità in questo senso: potrebbe rimanere la batteria da 10.090 mAh vista sui Galaxy Tab S9+.

Considerate le informazioni ufficiose del momento non abbiamo ancora dettagli concreti da fornirvi, quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

