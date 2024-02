Galaxy Z Flip 6 la batteria sarà potenziata rispetto Z Flip 5

Secondo recenti rumors il prossimo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 6 monterà una batteri più potente di quella utilizzata dal Galaxy Z Flip 5: ecco i dettagli.

Sappiamo che gli smartphone pieghevoli per mantenere uno spessore più limitato e per il fatto che sono divisi i due parti congiunte da una cerniera, montano batterie più piccole rispetto alla media degli smartphone top di gamma.

Samsung comunque con i prossimi prodotti pieghevoli cercherà di migliorare la situazione.

Samsung Galaxy Z Flip 6 avrà una batteria più potente del Galaxy Z Flip 5

Per chi non lo sapesse o ricordasse, il pieghevole Z Flip 5 monta una batteria divisa in due celle che complessivamente offre una potenza tipica di 3700 mAh

Ebbene secondo recenti rumors il prossimo Z Flip 6 dovrebbe utilizzare una batteria che arriverà a garantire 4000 mAh di potenza tipica.

Sulla carta quindi il prossimo pieghevole di Samsung non raggiungerà la batteria dell’attuale Oppo Find N3 Flip che garantisce una batteria interna da 4300 mAh.

Tornando allo Z Flip 6, la batteria sarà divisa in due celle: una con capacità nominale di 1.097 mAh e l’altra con capacità nominale di 2.790 mAh.

Complessivamente la capacità nominale è di 3887 mAh che comunemente rappresenta batterie tipiche da 4000 mAh.

Oltre a questo il prossimo Flip 6 dovrebbe avere anche un display esterno più grande rispetto all’attuale Z Flip 5.

Si dovrebbe passare infatti dagli attuali 3.4 pollici di diagonale ad un display esterno da 3.9 pollici.

Sulla carta 0.5 pollici di incremento sembrano pochi, ma in termini percentuali si tratta sempre di un miglioramento in termini di grandezza del 12%.

Inoltre Galaxy Z Flip 6 potrebbe debuttare con una nuova fotocamera principale che passerebbe dagli attuali 12MP ad un sensore da 50MP (forse identico a quello dei Galaxy S24).

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, e mancano almeno 6-7 mesi al lancio del nuovo prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

