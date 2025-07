Galaxy Z Flip 7 caratteristiche e differenze con Galaxy Z Flip 6

Ufficiale anche in Italia il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip 7: quali sono le principali differenze rispetto al Galaxy Z Flip 6?

Con il nuovo evento Unpacked di luglio 2025 Samsung ha presentato il suoi nuovi smartphone pieghevoli.

Qua analizziamo il Galaxy Z Flip 7 confrontandolo con il precedente Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ufficiale: differenze caratteristiche rispetto al Galaxy Z Flip 6?

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto.

Display e Design

Il nuovo modello migliora in due aspetti estetici: lo spessore e il display esterno che occupa quasi tutta la scocca posteriore.

Infatti il Galaxy Z Flip 7 adesso ha dimensioni pari a 166.7 x 75.2 x 6.5 mm quando è aperto e 85.5 x 75.2 x 13.7 mm quando è chiuso, per un peso di 187 grammi.

Rispetto al Galaxy Z Flip 6 (165.1 x 71.9 x 6.9 mm aperto e 85.1 x 71.9 x 14.9 mm quando è chiuso) risulta essere più sottile ma praticamente mantiene lo stesso peso (188 grammi per il modello di sesta generazione).

Per ottimizzare lo spessore, Samsung ha migliorato la cerniera Armor FlexHinge rendendola del 30% più sottile.

Non cambia il materiale della scocca in alluminio, non varia la protezione del display esterno Gorilla Glass Victus 2 e del display interno.

Entrambi gli smartphone pieghevoli sono certificati IP48 per la resistenza all’acqua e alla polvere in generale.

Cambiano i colori disponibili per il nuovo modello: Coral Red, Jet Black, Blue Shadow e Mint, decisamente meno rispetto a quelli disponibili per il Galaxy Z Flip 6.

Come già accennato il miglioramento più evidente è presente nel display esterno, un unità Super AMOLED, 120 Hz, luminosità 2600 nit (picco), 4,1 pollici, risoluzione 948 x 1048 pixel con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Questo infatti risulta essere più grande, più risoluto e con una frequenza di aggiornamento più elevata rispetto a quello presente sul Galaxy Z Fold 6: Super AMOLED, 60Hz, 1600 nit (picco), 3,4 pollici di diagonale, 720 x 748 pixel (Gorilla Glass Victus 2).

Qualche miglioramento lo abbiamo anche nel display interno pieghevole che adesso è da 6.9 pollici, invece di 6.7 pollici, e mantiene tutte le altre caratteristiche già viste sul modello Z Flip 6: AMOLED LTPO dinamico pieghevole 2X, 120 Hz, HDR10+, risoluzione FHD+ e luminosità massima di 2600 nit (picco).

Processore e memoria

Cambia pure il processore, infatti il Galaxy Z Flip 7 adesso utilizza il deca-Core Exynos 2500 con processo produttivo a 3nm e GPU Xclipse 950.

Rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 del Galaxy Z Flip 6, c’è un aumento prestazionale lato CPU pari al 10% e un aumento prestazionale della GPU del 15%.

Il processo produttivo più avanzato dell’Exynos 2500 promette anche un risparmio energetico migliorato tra il 10-15% rispetto al chipset Qualcomm.

Rimangono le stesse memorie RAM LPDDR5X da 12GB, e le memorie interne sono sempre con tecnologia UFS 4.0, ma con il nuovo modello la rom base passa a 256GB.

Su entrambi i modelli la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

A livello di multimedialità i cambiamenti riguardano unicamente alcune migliorie nelle lenti ma sostanzialmente le fotocamere sono quasi le stesse del modello precedente:

Principale da 50 MP, f/1.8, 23 mm (grandangolo), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Ultra Grandangolare 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123˚, 1/3.2″, 1.12µm

La fotocamera dedicata ai selfie utilizza sempre un sensore da 10 MP, f/2.2, 23 mm (grandangolo), 1/3.0″, 1,22 µm.

Come il suo predecessore anche lo Z Flip 7 può registrare video in 4K a 60 fps con tutte le fotocamere disponibili.

Sono presenti su tutti e due i modelli gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività ci sono miglioramenti su alcuni standard:

Connessione 5G Dual Sim con doppia eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/ 7 Tri banda

Bluetooth 5.4

Supporto Ultra Wideband (UWB)

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

Samsung Dex con porta USB Type-C 3.2, OTG

Batteria e sistema operativo

Il Galaxy Z Flip 7 nonostante uno spessore minore ha una batteria più grande da 4300 mAh, quindi 300 mAh in più rispetto allo Z Flip 6.

Sfortunatamente rimangono invariate la ricarica rapida via cavo a 25W, la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa wireless a 4.5W.

Come sistema operativo il nuovo pieghevole si presenta nativamente con Android 16 e interfaccia ONE UI 8, con 7 anni di supporto aggiornamenti: sarà quindi aggiornato fino ad Android 23 e riceverà patch di sicurezza fino al 2032.

Per un paragone il Galaxy Z Flip 6 uscito con Android 14 sarà aggiornato fino ad Android 21 e sarà supportato con patch di sicurezza fino al 2031.

Lato software lo Z Flip 7 può utilizzare sul display esterno le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale GALAXY AI e la funzione la Now Bar.

Inoltre, è possibile utilizzare più app proprietarie e di terze parti sul display esterno, che offre anche maggiori opzioni di personalizzazione.

Prezzo e disponibilità in Italia del Samsung Galaxy Z Flip 7

Il Galaxy Z Flip 7 è disponibile alla vendita con spedizioni a partire dal 22 luglio 2025 con prezzi di listino pari a 1279 euro per la versione 12-256GB, e di 1399 euro per la versione 12-512GB.

