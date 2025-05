Galaxy Z Flip 7 con chipset Exynos 2500: i primi Benchmark

Il Samsung Galaxy Z Flip 7 è stato individuato nel database di GeekBench con il chipset Exynos 2500: ecco i primi risultati del Benchmark.

Da un paio di settimane circolava la voce che Samsung sarebbe stata indirizzata ad utilizzare il chipset Exynos 2500 per i suoi prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 7.

Oggi abbiamo le prime conferme con GeekBench.

Samsung Galaxy Z Flip 7 individuato su GeekBench con il chipset Exynos 2500

Il dispositivo con seriale SM-F766U indicato dal database del Benchmark evidenzia che il prossimo chipset Exynos 2500 avrà un architettura deca-core (10 CPU).

Secondo GeekBench il cluster delle 10 CPU sarebbe composto da un core X925 ad altissime prestazioni funzionante alla frequenza di 3.3Ghz, altri due core Cortex-A725 ad alte prestazioni da 2.75Ghz, 5 core Cortex-A725 ad alte prestazioni da 2.36Ghz e due core risparmio energetico Cortex-A520 da 1.80Ghz.

La CPU Deca-Core sarebbe abbinata ad una GPU Xclipse 950 che sfrutterebbe l’architettura RDNA 3.5 di AMD.

Il chipset viene abbinato a 12GB di ram.

Secondo il Benchmark, questo Exynos 2500 raggiungerebbe un punteggio di 2012 punti in modalità single-core e un punteggio di 7563 punti in modalità multi-Core.

A livello prestazionali siamo quindi vicini più ad uno Snapdragon 8 Gen 3 che uno Snadpragon 8 Elite.

Questo Galaxy Z Flip 7 funziona con Android 16 e probabilmente con una versione beta dell’interfaccia ONE UI 8.

Considerato che il software potrebbe essere non ancora maturo, e come sempre i Benchmark di prototipi funzionanti vanno presi con le pinze, bisognerà aspettare il prodotto finito per vedere se le prestazioni miglioreranno o resteranno più o meno le stesse.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

