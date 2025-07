Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7 dove seguire l’evento e ottenere 100 euro di sconto

Ecco dove potete seguire l’evento Unpacked Luglio 2025 di presentazione in diretta dei prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, oltre ad ottenere uno sconto coupon di 100 euro sull’acquisto.

Mancano veramente pochi giorni al lancio ufficiale dei nuovi pieghevoli di Samsung, e oggi vi possiamo segnalare come poter vedere l’evento di presentazione e ottenere sconti fino a 100 euro.

Samsung Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 saranno presentati il 9 luglio 2025: dove seguire l’evento

Se volete avere fin da subito un quadro completo sulle novità che Samsung apporterà sui nuovi smartphone pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7 potete seguire l’evento dal vivo che si terrà il 9 luglio 2025 alle ore 16.00 italiane.

Come ottenere uno sconto coupon fino a 100 euro sui prossimi Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7?

Nel caso in cui sarete intenzionati ad acquistare il vostro primo smartphone pieghevole di Samsung, o comunque cambiare il modello più vecchio, vi segnaliamo che potete ottenere uno sconto coupon fino a 100 euro sui nuovi smartphone Z Fold 7 e Z Flip 7.

Da dire che lo sconto coupon si cumula con le eventuali offerte early bird e omaggi di Samsung.

Per ottenere lo sconto fino a 100 euro trovate tutte le informazioni sul nostro canale Telegram HWBrain.

Cosa aspettarsi dai prossimi smartphone pieghevoli 2025 di Samsung?

Comunque da quello che possiamo estrapolare dai rumors precedenti, i prossimi Z Flip 7 e Z Fold 7 punteranno ad un hardware rinnovato rispetto alla precedente generazione, e soprattutto su un design migliorato più sottile e leggero.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita il modello Galaxy Z Fold 7 potrebbe arrivare a costare di listino qualcosina di più rispetto al Galaxy Z Fold 6 al lancio, mentre il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe avere lo stesso prezzo di listino di lancio del Galaxy Z Flip 6.

Saranno inoltre i primi smartphone Samsung ad avere l’interfaccia ONE UI 8 basata su Android 16, probabilmente con alcune novità specificatamente sviluppate per i display pieghevoli e per i display esterni più compatti come quello del prossimo Z Flip 7.

Sulla carta Samsung potrebbe lanciare anche i Galaxy Z Flip FE, la versione Fan Edition e più economica, che riprenderebbe in parte il design de Z Flip 6 ma con un hardware forse più modesto e quindi un prezzo di vendita più aggressivo.

Si parla anche dell’arrivo di un possibile smartphone pieghevole Tri-Fold, ma quest’ultimo forse sarà disponibile alla vendita sono a fine 2025 o inizio 2026.

