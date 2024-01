Galaxy Z Fold 5 e Galaxy S24 Ultra avranno il rilevamento degli incidenti stradali?

Sulla serie Galaxy S24 e sui Galaxy Z Fold 5 Samsung pare che abbia implementato un software/app che sarebbe in grado di rilevare gli incidenti stradali: sarà attivata in futuro?

Lo sviluppatore Mishaal Rahman all’interno del codice della nuova ONE UI 6.1, rilasciata di recente con l’annuncio dei Galaxy S24 Ultra, ha individuato una nuova funzionalità che sarebbe attivabile pure sui Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy S24 Ultra saranno in grado di segnalare eventuali incidenti?

Sembra che il nuovo codice prende il nome di Car Crash Detect Wakeup e si attiverebbe tramite un applicazione chiamata a livello aziendale “MoccaMobile“.

Il software è ancora nascosto nella ONE UI 6.1 basata su Android 14, e sfrutterebbe un sensore composito che utilizza contemporaneamente i dati di diversi sensori fisici come l’accelerometro e il giroscopio.

I dati vengono fusi tramite Android Sensor Hub e sono in grado di capire se c’è stato un arresto anomalo e quindi segnalare un potenziale incidente grave (in macchina per esempio).

Va comunque sottolineato che l’informatore ha individuato questo codice sulla ONE UI 6.1 installata sui propri dispositivi, ovvero il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy S24 Ultra che utilizza per sviluppare software e app per Android.

Quindi ci sono buone possibilità che tale funzionalità potrebbe essere implementata anche sugli altri Galaxy S24 e S24+, e forse su altri dispositivo top di gamma dell’azienda.

Ovviamente dato che si tratta ancora di una funzione nascosta e Samsung non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale in merito, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

