Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 ONE UI 6.0 beta con Android 14 iniziata

Samsung ha iniziato a rilasciare la beta pubblica della ONE UI 6.0 basata su Android 14 per gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5: i dettagli.

Sono ormai diverse settimane che i primi dispositivi Galaxy hanno iniziato a partecipare alla beta pubblica della ONE UI 6.0 basata su Android 14, e finalmente anche gli ultimi smartphone pieghevoli top di gamma possono partecipare.

Oggi infatti abbiamo la conferma che i Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 possono scaricare i firmware beta tramite la classica modalità OTA.

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 beta pubblica di Android 14 con ONE UI 6.0 iniziata: i dettagli da conoscere

Vi diciamo fin da subito che le beta pubbliche al momento sono limitate a due paesi: India e Stati Uniti.

Infatti gli utenti indiani e statunitensi possessori di un Z Fold 5 che hanno fatto richiesta della beta pubblica tramite l’applicazione Samsung Members possono scaricare i firmware seriale F946BXXU1ZWJ2.

Invece i possessori di un Z Flip 5 devono scaricare i firmware seriale F731U1UEU1ZWJ2.

I firmware in questione hanno un peso di circa 2.7GB tramite la classica modalità OTA (over the air).

Probabilmente Samsung allargherà le beta pubbliche di questi due smartphone pieghevoli anche ad altri paesi, ma molto difficilmente lo farà in Italia.

Infatti l’azienda coreana predilige altri paesi: oltre all’India e agli USA, spesso le beta pubbliche vengono proposte anche in altri paesi come Germania, Gran Bretagna, Corea del Sud.

Non sappiamo quando effettivamente Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0 arriverà in versione finale per tutti sui Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Sulla carta l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato nelle prime settimane del 2024, e non pensiamo che sarà rilasciato entro la fine di quest’anno considerato il ritardo della beta pubblica rispetto ad altri dispositivi top di gamma come i Galaxy S23.

Per quanto riguarda le novità della ONE UI 6.0, Samsung apporta molti miglioramenti all’aspetto generale del software.

Vengono inoltre introdotte numerose nuove funzionalità, ci saranno miglioramenti estetici come un layout ottimizzato per le notifiche, un facile accesso al pannello rapido, un nuovo layout dei pulsanti e altro ancora.

Verranno introdotti anche nuovi widget, migliorate le app native di Samsung e aggiunte nuove funzionalità alla fotocamera.

