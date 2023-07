Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5: come Samsung ne testa la resistenza e l’affidabilità

Ecco come Samsung testa la resistenza e l’affidabilità dei suoi nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5: il video dimostrativo.

Samsung vuole informare i propri clienti su come costruisce e quindi testa la qualità dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, che sulla carta sono più “delicati” rispetto ai classici smartphone.

No conoscete ancora i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung? Questo è il Galaxy Z Fold 5 e questo è il Galaxy Z Flip 5.

Samsung mostra come testa la resistenza e l’affidabilità dei Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5

Sicuramente il modo migliore per far vedere come si testa uno smartphone è rilasciare un video ufficiale.

Come potete vedere pure voi, il video mostra come Samsung ha sottoposto i due nuovi telefoni pieghevoli a test di piegatura, test di caduta (in varie posizioni), test di resistenza all’acqua, test per la fotocamera, test per la qualità de tramite disegno S Pen.

Samsung ha comunicato che ha migliorato la cerniera Flex che unisce la piega dei due smartphone, questo permette ai dispositivi di chiudersi in maniera piatta senza lasciare spazi vuoti, e a contribuire a rendere i dispositivi più sottili e leggeri.

La cerniera è stata certificata per resistere almeno 200.000 aperture/chiusure a temperatura ambiente di 25 gradi, dall’azienda francese Bureau Veritas, specializzata in test, ispezioni e certificazioni.

Migliorata poi la resistenza della scocca in generale grazie all’utilizzo del telaio Armor Aluminium, e dei display pieghevoli con un nuovo strato protettivo contro gli urti e probabilmente anche contro i graffi accidentali.

Ovviamente dato che i telefoni sono certificati IPX8, Samsung ha spruzzato e immerso i telefoni in acqua per testare la loro classificazione.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon