Galaxy Z Fold 5 test resistenza: un buon lavoro generale Samsung!

Sottoposto a tortura nel test resistenza del famoso youtuber JerryRigEverything, il Galaxy Z Fold 5 mostra il buon lavoro svolto da Samsung: il video.

Uno dei più famosi youtuber che si dedica alla tecnologia in generale è sicuramente JerryRigEverything che si diverte a sottoporre a test estremi i malcapitati smartphone di ultima generazione.

Questa volta tocca al Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5 sottoposto al test resistenza: se la cava egregiamente

Ovviamente i test dello youtuber sono abbastanza estremi, e difficilmente nell’utilizzo quotidiano il vostro Galaxy Z Fold 5 sarà sottoposto a tali prove.

Come potete vedere voi stessi dal video, lo smartphone pieghevole è stato sottoposto all’inizio al tipico test dei graffi.

Il display esterno ha una resistenza classica degli smartphone top di gamma: si graffia solo con punte di livello 6/7 su una scala di 10.

Sfortunatamente i display interni pieghevoli continuano a soffrire di una resistenza decisamente minore: si graffiano con punte di livello 2/3 e potrebbero subire danni anche con unghie particolarmente affilate.

La scocca posteriore, come i vetri proteggi fotocamera se la cavano senza problemi.

Attenzione ai bordi del telefono: come sappiamo la verniciatura dell’alluminio è più soggetto ai graffi.

Altro test abbastanza inusuale è l’applicazione di una fiamma di un accendino sui display.

Il Display esterno regge circa 15 secondi, prima che la fiamma intacchi i pixel del pannello bruciandoli e danneggiandoli definitivamente lasciando un alone.

La situazione per il display interno è peggiore: la protezione in plastica infatti regge pochi secondi si brucia e anche il display si danneggia bruciando i pixel.

Nonostante il Galaxy Z Fold 5 non goda della resistenza alla polvere, si può notare che lo smartphone pieghevole se la cavi abbastanza bene.

Ovviamente in quest’ultimo caso dovrete effettuare una pulizia minuziosa anche nelle varie pieghe della cerniera per farlo tornare come prima.

Infine il temuto test della piegatura, che potrebbe danneggiare gli smartphone pieghevoli ritenuti più delicati rispetto agli smartphone tradizionali.

Qua si vede l’ottimo lavoro svolto da Samsung: la qualità costruttiva della cerniera e delle scocche è molto buona.

Infatti il Galaxy Z Fold 5 non non si rompe, e non si piega mantenendo tutte le sue funzionalità e i display intatti.

