Galaxy Z Fold 7 caratteristiche e differenze con Galaxy Z Fold 6

Samsung ha ufficializzato il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 7 che sulla carta apporta interessanti novità rispetto al precedente Galaxy Z Fold 6: i dettagli.

Il nuovo modello Z Fold 7 può essere considerato come il più grande aggiornamento della serie avvenuto fino ad oggi, considerati i tanti miglioramenti rispetto allo Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 7 le principali caratteristiche: in che cosa si differenzia rispetto al Galaxy Z Fold 6?

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto.

Display e Design

Punto forte del Galaxy Z Fold 7 rispetto alla precedente generazione è sicuramente il l’ottimizzazione del design.

Il nuovo smartphone pieghevole infatti adesso ha dimensioni pari a 158.4 x 143.2 x 4.2 mm quando è aperto e 158.4 x 72.8 x 8.9 mm quando è chiuso per un peso di soli 219 grammi.

Risulta quindi decisamente più leggero rispetto al Galaxy Z Fold 6 (239 grammi), e decisamente più sottile (5,6 mm aperto e 12,1 mm da chiuso Fold 6).

La resistenza è stata migliorata nonostante il telefono sia più leggero e sottile grazie all’utilizzo dell’Advanced Armor aluminum e della nuova cerniera Armor FlexHinge, mentre la rifinitura della scocca posteriore è in vetro è affidata ancora alla Gorilla Glass Victus 2).

Infine da notare che gli anelli dei sensori fotografici all’interno dell’isola fotografica sono stati rifiniti in metallo.

Riamane la certificazione IP48 contro la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale, già vista sul modello precedente.

Anche i display ottengono interessanti miglioramenti.

Il display interno pieghevole Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X infatti adesso è più grande, raggiunge gli 8 pollici di diagonale (VS 7.6 del Fold 6) con risoluzione nativa 1968 x 2184 pixels.

Rimane la frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, il supporto l’HDR10+ e la luminosità di picco fino a 2600 nits.

Il nuovo modello utilizza una nuova protezione Ultra-Thin Glass per il display interno ed è stata implementata la nuova tecnologia con Strato di piastra in titanio per il supporto e la resistenza.

Il display esterno risulta essere anche lui più grande, da 6.5 pollici di diagonale (VS 6.3 pollici) con tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, frequenza di aggiornamento 120Hz e risoluzione leggermente aumenta a 1080 x 2520 pixels.

Come protezione per il display esterno adesso sul Galaxy Z Fold 7 troviamo la più recente tecnologia Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

La scocca infine si presenta con nuove colorazioni Blu Ombra, Argento Ombra, Nero Jet, Menta con tonalità un pò diverse rispetto a quelle del Galaxy Z Fold 6.

Processore e memoria

Il Galaxy Z Fold 7 utilizza il più potente chipset attualmente disponibile sul mercato per uno smartphone android.

Stiamo ovviamente parlano dello Snapdragon 8 Elite per Galaxy con GPU Adreno 830.

Rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 montato sullo Z Fold 6, si hanno miglioramenti prestazionali dal 30 al 40% rispettivamente per CPU e GPU.

Inoltre il processo produttivo a 3nm dello Snapdragon 8 Elite migliora l’efficienza energetica di un 10-15% in generale.

A livello di memoria lo Z Fold 7 adesso raggiunge i 16GB di ram LPDDR5X per la versione più costosa da 1TB di memoria interna UFS 4.0, mentre vi ricordo lo Z Fold 6 aveva la stessa memoria ram da 12GB per tutte le varianti.

Tutti e due gli smartphone non hanno lo slot per le microSD.

Multimedialità

A livello di multimedialità lo Z Fold 7 cambia registro con tre nuove fotocamere posteriori, tutte migliorate:

Principale da 200 MP, f/1.7, 24 mm (grandangolo), 1/1.3″, 0.6µm, PDAF multidirezionale, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f/2.4, 67 mm, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 120˚, 1.4µm, PDAF a doppio pixel

Il miglioramento principale si ha ovviamente sulla camera principale da 200MP ISOCELL HP2 (contro la 50 MP, f/1.8, 23 mm del Fold 6), mentre teleobbiettivo e Ultra Grandangolare sono simili ma con alcuni miglioramenti alle lenti.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore del display interno, Samsung è tornata ad un classico sensore in un forellino da 10 MP, f/2.2, 18 mm (ultra grandangolare), 1,12 µm e ha abbandonato la fotocamera sotto il display da 4 MP, f/1.8, 26 mm (grandangolo), 1/3.0″, 2.0µm presente sul Fold 6.

Invece la fotocamera anteriore del display esterno è una leggera miglioria di quella del modello precedente con un sensore da 10 MP, f/2.2, 24 mm (grandangolare), 1,12 µm.

Entrambi i dispositivi possono registrare video fino a 8K a 30 fps con le camere principali e in 4K a 60 fps con tutti gli altri sensori.

Tutti e due gli smartphone pieghevoli hanno gli altoparlanti stereo, ma è assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività qualche miglioramento per il Galaxy Z Fold 7 lo troviamo con il supporto a standard più recenti:

Connessione 5G Dual Sim con doppia eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/ 7 Tri banda

Bluetooth 5.4

Supporto Ultra Wideband (UWB)

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Chipset NFC

Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

Samsung Dex con porta USB Type-C 3.2, OTG

Batteria e sistema operativo

Samsung puntando a limitare il peso e lo spessore del suo nuovo smartphone pieghevole, non ha migliorato ne la potenza della batteria ne la ricarica rapida.

Quella dello Z Fold 7 infatti rimane identica a quella dello Z Fold 6: una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 25W, ricarica wireless a 15W e ricarica wireless inversa a 4.5W.

Come sistema operativo il nuovo pieghevole si presenta nativamente con Android 16 e interfaccia ONE UI 8, con 7 anni di supporto aggiornamenti: sarà quindi aggiornato fino ad Android 23 e riceverà patch di sicurezza fino al 2032.

Per un paragone il Galaxy Z Fold 6 uscito con Android 14 sarà aggiornato fino ad Android 21 e supportato fino al 2031.

Prezzo e disponibilità in Italia del Samsung Galaxy Z Fold 7

Il Galaxy Z Fold 7 è disponibile alla vendita con spedizioni a partire dal 22 luglio 2025 con prezzi di listino pari a 2199 euro per la versione 12-256GB, 2399 euro per la versione 12-512GB e di 2619 euro per la variante 16GB-1TB.

Grazie ad il periodo di prevendita con sconti sul prezzo di listino, e sul coupon da 200 euro potete risparmiare di base 320 euro sul modello 12-512GB e 500 euro sul modello 16GB-1TB: vi segnaliamo il tutto nel nostro canale Telegram HWBrain, tra cui un altro paio di trucchetti per risparmiare fino ad un ulteriore 10% sui prezzi già scontati.

