Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7: non migliorano batteria e ricarica rapida

Samsung non migliorerà le batterie e la ricarica rapida sui prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7: ecco i dettagli.

Ci risiamo, come è già accaduto per la serie Galaxy S25, ma anche per i fascia media Galaxy A56, A36, A36, Samsung anche per i prossimi pieghevoli Z Fold 7 e Z Flip 7 non farà cambiamenti nel comparto batterie.

Ecco quello che è emerso dalle prime certificazioni.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 non miglioreranno le batterie e neppure la ricarica rapida?

Se almeno alcuni smartphone della serie Galaxy A 2025 si sono visti migliorate le prestazioni di ricarica rapida della batteria, mantenendo però la stessa potenza della batteria dei modelli dell’anno scorso, per i Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 la situazione non sarà così positiva.

Infatti secondo una recente certificazione dell’agenzia cinese 3C entrambi i due smartphone pieghevoli manterranno batterie e ricarica rapida dei modelli precedenti, ovvero Z Fold 6 e Z Flip 6.

Infatti il lo Z Fold 7 SM-F7660 e Z Flip 7 SM-F9660 sono stati certificati con una ricarica rapida a 9 V, 2,77 A che in calcoli brevi è pari a 25W.

Questo confermerebbe in buona parte le recenti voci di corridoio che i due pieghevoli manterranno praticamente le stesse batterie dei modelli precedenti.

Si parla quindi di una batteria da 4400 mAh per il Fold 7, e di una batteria da 4174 mah (contro i 4000 mAh dei modello Z FLip 6) per il Flip 7.

Considerato che Samsung sembra voglia applicare la ricarica rapida a 45W solo per dispositivi con batterie superiori a 4500 mAh, e sappiamo quanto l’azienda coreana sia lenta ad applicare novità in questo settore, la notizia può considerarsi veritiera.

Comunque il mantenimento di batterie quasi del tutto identiche a quelle dei modelli precedenti, potrebbe essere giustificato dal fatto che i prossimi pieghevole di settima generazione saranno più sottili.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere il tutto con il giusto distacco emotivo.

