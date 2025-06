Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 anticipo sui prezzi in Europa: aumenteranno?

Alcune informazioni carpite da un rivenditore italiano e britannico fanno presupporre che i Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 potrebbero costare di più rispetto ai Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6?

Sappiamo che con buona probabilità Samsung svelerà i prossimi smartphone pieghevoli ad inizio luglio di quest’anno, ma recenti notizie ci fanno presupporre un aumento dei prezzi di listino.

Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 costeranno di più dei Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6?

Nuove informazioni provenienti da un rivenditore italiano e da uno della Gran Bretagna ci hanno svelato i presunti prezzi di riferimento (non ovviamente di listino) dei prossimi smartphone pieghevoli di Samsung.

La notizia però non sembra essere particolarmente entusiasmante, dato che sulla carta potrebbero esserci degli aumenti.

Da quello che possiamo leggere il prossimo Galaxy Z Fold 7 (nominato come Samsung Q7) potrebbe avere un prezzo base di riferimento intorno ai 2200 euro per la versione con 256GB di memoria interna.

Invece la versione con 512GB di memoria interna potrebbe costare circa 100 euro in più, intorno ai 2300 euro.

Se prendiamo il prezzo di vendita del Galaxy Z Fold 6 uscito nel 2024 ci accordiamo che i prezzi di lancio sono circa 100 euro più bassi: 2099 euro per la variante 256GB e 2199 euro per la variante da 512GB.

Per quanto riguarda invece il Galaxy Z Flip 7 (nominato come Samsung B7) il prezzo di vendita della variante con 512GB di memoria interna dovrebbe essere in linea con quello al lancio del Galaxy Z Flip 6.

Si parla infatti di un prezzo intorno ai 1425 euro, molto simile a quello di listino di 1399 euro dello Z Flip 6 uscito nel 2024.

Va comunque ricordato che i prezzi in questione non sono quelli ufficiali di Samsung, quindi la notizia va presa con un certo distacco emotivo.

Considerato che i prodotti saranno annunciati tra qualche settimane, non ci resta che aspettare indicazioni ufficiali da parte di Samsung.

