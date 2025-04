Galaxy Z Fold 7 i 10 miglioramenti attesi rispetto Galaxy Z Fold 6

Samsung secondo recenti rumors sul Galaxy Z Fold 7 implementerà almeno 10 miglioramenti rispetto all’attuale Galaxy Z Fold 6: ecco i dettagli trapelati.

Dopo diverse voci di corridoio, possiamo fare un riassunto dei 10 principali miglioramenti che Samsung dovrebbe implementare sul prossimo Z Fold 7 rispetto allo Z Fold 6.

I miglioramenti ovviamente riguardano hardware e design.

Samsung Galaxy Z Fold 7 i 10 miglioramenti attesi rispetto al Galaxy Z Fold 6: i rumors

Dopo aver saputo che il prossimo Z Fold 7 dovrebbe arrivare sul mercato entro fine luglio 2027 con Android 16 e interfaccia ONE UI 8, possiamo fare un riassunto dei 10 cambiamenti attesi per questo smartphone pieghevole.

Rispetto all’attuale Galaxy Z Fold 6 si prevede il Galaxy Z Fold 7 avrà:

Una fotocamera sotto il display migliorata Un Display interno più resistente con nuovi strati di protezione Un display interno più grande che dovrebbe arrivare a 8 pollici di diagonale, e un display esterno da 6.5 pollici La nuova fotocamera principale da 200 MP, probabilmente la stessa utilizzata sui Galaxy S25 Ultra. Un corpo più sottile: 4,5 mm da aperto e quindi sotto i 10 mm da chiuso. Una resistenza migliorata all’acqua e alla polvere La piega all’interno del display sarà più piccola e più difficile da individuare Una camera di vapore più grande per la dissipazione del chipset: prestazioni migliori e costanti nel tempo Degli altoparlanti e un motore di vibrazione migliorati Implementerà il chipset Snapdragon 8 Elite per Galaxy, lo stesso dei Galaxy S25

Sono di fatto un buon numero di miglioramenti rispetto all’attuale generazione di smartphone pieghevoli a libro dell’azienda coreana.

Ci si aspetta quindi che il prossimo Galaxy Z Fold 7 offrirà un esperienza d’uso migliorata in vari punti rispetto al suo predecessore.

Ovviamente bisognerà vedere se questi miglioramenti saranno sufficienti a competere con gli smartphone pieghevoli di ultima generazione made in Cina, dove produttori come Oppo, Honor e in futuro anche Xiaomi potrebbero essere difficili da battere.

Fonte: Via X (Twitter)

