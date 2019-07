Gallery Go la versione leggera di Google Foto disponibile al download

Google ha lanciato l’ultima delle sue applicazioni Go: stiamo parlando di Gallery Go la versione alleggerita dell’app originale Google Foto.

Dopo aver rilasciato le applicazioni alleggerite Google Go (per la ricerca sul web), Maps Go (per la navigazione di mappe), e Youtube Go, oggi il colosso americana ha rilasciato Gallery Go.

Gallery Go è semplicemente la versione ultra alleggerita della famosa applicazione Google Foto.

Gallery Go super leggera: la versione light di Google Foto

Si tratta di un applicazione che ha un peso di appena 10 megabyte, decisamente una piccola frazione del peso ufficiale dell’applicazione Foto che ne pesa ben 130 megabyte.

Nonostante il peso decisamente più piccolo, la versione Go mantiene tutte le principali caratteristiche di Google Foto:

l’auto organizzazione;

la ricerca di foto;

la modifica veloce delle immagini.

Come su Google Foto tutte le immagini vengono sincronizzate e visualizzate in ordine cronologico.

Inoltre si può notare sull’applicazione versione Go un interfaccia più pulita e semplicistica, che include le varie schede di categorie divise in schermate che mostrano documenti, video, immagini basati sul contenuto.

Altra interessante caratteristica della versione Go di Google Foto, è che quest’ultima può funzionare anche offline per risparmiare lunghezza di banda.

Potete scaricare Gallery Go direttamente tramite il Google Play Store utilizzando il vostro smartphone.

L’unica cosa da ricordarsi è che l’applicazione è compatibile solo gli smartphone con sistema operativo Android Oreo 8.1 e successivi.

Altamente consigliata se possedete uno smartphone base con al massimo 2GB di ram.