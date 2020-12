Gamma Galaxy Note 20 aggiornamento Android 11 con ONE UI 3.0 iniziato (negli USA)

Samsung avrebbe iniziato a rilasciare l’aggiornamento firmware contenente Android 11 con interfaccia personalizzata ONE UI 3.0 per i Galaxy Note 20 e Note 20 Pro: attualmente solo negli USA.

Una recente road-map svelata ufficialmente da una sezione di Samsung, afferma che i Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra sarebbero stati aggiornati ad Android 11 nel mese di gennaio 2021.

Gamma Galaxy Note 20 con chipset Snapdragon 865 si aggiorna ad Android 11 con ONE UI 3.0 negli USA

Oggi però c’è la conferma che l’azienda coreana abbia anticipato leggermente le tempistiche, almeno per i dispositivi venduti negli USA.

Infatti l’operatore americano AT&T ha già inviato tramite modalità OTA (over the air) il nuovo firmware con la ONE Ui 3.0 per questi smartphone.

Più nello specifico il firmware ha seriale N98xUSQU1CTL2 (la x cambia a seconda del modello) e ha un peso di circa 2.5GB.

Oltre al passaggio da Android 10 ad Android 11, vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di dicembre 2020.

Sulla carta solamente le varianti USA dei Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra con chipset Snapdragon 865 verranno aggiornate questo mese.

La variante internazionale con chipset Exynos 990 verrà aggiornato a gennaio 2021.

In sostanza gli utenti italiani dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di ricevere la notifica automatica dell’aggiornamento.

Se volete conoscere i dettagli sulle novità apportate dalla One UI 3.0, potete fare riferimenti all’articolo dedicato all’aggiornamento ad Android 11 dei Galaxy S20.

Fonte: Via