Gamma Galaxy Note 20 e Galaxy Buds Live questi i prezzi ufficiosi in Europa

Questi dovrebbero essere i prezzi ufficiosi della nuova Gamma Samsung Galaxy Note 20 e degli auricolari wireless Galaxy Buds Live in Europa: i dettagli.

Sicuramente molti di voi sapranno già che in data 5 agosto 2020 Samsung presiederà online il suo evento Unpaked 2020 e di fatto presenterà i nuovi Galaxy Note 20.

Oltre a loro arriveranno i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds Live e pure il nuovo smartphone pieghevole Galaxy Z Flip 5G per il mercato Europeo.

Gamma Galaxy Note 20 e Galaxy Buds Live: questi dovrebbero essere i prezzi base ufficiali per l’Europa

Oggi un informatore ritenuto piuttosto affidabile ha evidenziato i presunti prezzi ufficiali dei prossimi Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Buds Live.

Da quello che è trapelato Samsung presenterà 3 Note 20:

il Galaxy Note 20 4G al prezzo base di 999 euro ;

al prezzo base di ; il Note 20 5G con prezzo base di 1099 euro ;

con prezzo base di ; e infine il Note 20 Ultra 5G con prezzo base da 1349 euro.

Va sottolineato che i modelli base dei prossimi Note 20 avranno tutti 256GB di memoria interna; sfortunatamente non viene evidenziata la memoria ram, che dovrebbe essere almeno pari o superiore agli 8GB.

Per quanto riguarda gli auricolari wireless Galaxy Buds Live il loro prezzo di listino in Europa dovrebbe essere pari a 189 euro.

Ovviamente tutti questi prezzi sono soggetti a cambiamenti di tasse e imposte locali

E’ possibile quindi che in Italia l’IVA e le tasse più alte rispetto alla media degli altri paesi Europei possa far lievitare un po’ i prezzi in questione.

Ribadiamo che questi non sono ancora i prezzi ufficializzati direttamente da Samsung, quindi prendete tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

