Gamma Galaxy S10: aggiornamento last minute di fine agosto 2019 in Italia

Secondo aggiornamento nel mese di agosto 2019 per la gamma Galaxy S10: a pochi giorni dalla fine del mese esce in Italia un nuovo firmware.

Giusto a ferragosto di quest’anno, Samsung aveva iniziato a rilasciare in Italia tre nuovi firmware destinati rispettivamente ai Galaxy S10, S10 Plus e Galaxy S10e.

Samsung aggiorna la seconda volta ad agosto 2019 la gamma Galaxy S10: ecco i nuovi firmware

A distanza di poco più di 14 giorni l’azienda coreana ha rilasciato a sorpresa un altro aggiornamento che sembra abbia lo scopo principale di ottimizzare il software dei tre dispositivi.

Per quanto riguarda i firmware, questi hanno seriale G973FXXU3ASH6 per il Galaxy S10, firmware seriale G975FXXU3ASH6 per i modelli S10 Plus e seriale G970FXXU3ASH6 per la versione S10e.

Sono tutti e tre firmware basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia Samsung One UI.

Con l’aggiornamento va sottolineato che non vengono aggiornare le patch di sicurezza, che rimangono ferme a quelle di agosto 2019 rilasciate con i precedenti firmware.

Per le novità va sottolineato che il change-log ufficiale non lascia molta fantasia:

Miglioramento della connettività e della stabilità del Wi-Fi.

Migliorata la stabilità della fotocamera.

La connettività e la stabilità del Bluetooth sono state migliorate.

I nuovi firmware sono disponibili al download tramite la classica modalità OTA (over the air) sfruttando una connessione Wifi o utilizzando la banda 3G-4G del vostro modello S10, S10 Plus o S10e.

L’aggiornamento ha un peso di circa 286-287 megabyte.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare sarebbe consono effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati su smartphone.

Ricordatevi anche di iniziare la procedura di aggiornamento solo se il vostro Galaxy S10, S10 Plus o S10e dispone almeno del 50% di batteria.

Fonte: Via