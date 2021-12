Gamma Galaxy S10: iniziata la beta di Android 12 con ONE UI 4.0

La serie Galaxy S10 ha iniziato a far parte del programma di beta testing di Android 12 con interfaccia personalizzata ONE UI 4.0: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Come vi avevamo segnalato giusto ieri per la gamma Galaxy Note 10, Samsung sta ampliando i beta testing di Android 12 con ONE UI 4.0 per tutti i suoi più importanti smartphone lato immagine e vendite.

La Gamma Galaxy S10 ha iniziato la fase di Beta testing di Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli

Proprio oggi l’azienda coreana ha avviato il programma beta testing per i Galaxy S10, S10 Plus, S10e e i Galaxy S10 5G per tutti gli utenti che sono residenti in Corea del Sud.

Tutti i clienti della Corea del Sud che vogliono partecipare alla beta possono farlo semplicemente possedendo uno di questi quattro smartphone e fare richiesta tramite l’applicazione ufficiale Samsung Members.

Se verranno selezionati potranno scaricare tramite modalità OTA la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0 sul loro S10, e proseguire la fase di test fino al rilascio della versione finale.

Sulla carta tutti questi quattro dispositivi dovrebbero ricevere la versione finale verso la fine di gennaio 2022.

Non c’è una data precisa, solo un periodo di riferimento, quindi la situazione potrebbe cambiare.

I tempi di attesa per noi italiani comunque non saranno ancora lunghi, basterà portare ancora un po’ di pazienza prima di provare Android 12 con ONE UI 4.0.

Da alcuni rumors provenienti dalla Corea del Sud sembra inoltre che nella lista per il beta test di Android 12 si aggiungerà pure il Galaxy S10 Lite.

Il modello S10 Lite però dovrebbe iniziare la beta solo a partire dal mese di gennaio del prossimo anno, con possibile rilascio versione finale da fine febbraio, inizio marzo 2022.