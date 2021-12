Gamma Galaxy S10 iniziato l’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0 in Europa

I Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile e finale di Android 12 con interfaccia ONE UI 4.0: ecco i dettagli conosciuti.

Ottime notizie per tutti coloro, italiani e non, possiedono uno smartphone della gamma Galaxy S10.

Sembra infatti che l’azienda coreana abbia iniziato a diffondere in Europa un nuovo aggiornamento firmware che contiene al suo interno la versione software ONE UI 4.0 basata su Android 12.

Gamma Galaxy S10 ecco Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli conosciuti al momento

Per la precisione il nuovo firmware ha seriale G97xFXXUEGULB ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) per gli utenti residenti in Germania.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento sarà disponibile al download anche per gli utenti italiani: potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima del rilascio della notifica.

Per quanto riguarda le novità non c’è ancora un change-log ufficiale che ci descrive in maniera dettagliata tutti i cambiamenti.

Da quello che è stato diffuso sul web si sa che la nuova ONE UI 4.0 basata su Android 12 per i Galaxy S10 esce con le patch di sicurezza del mese di dicembre 2021.

Se quindi possedete un S10, S10 Plus o un S10e non possiamo far altro che suggerirvi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare il nuovo sistema operativo è consigliabile:

Effettuare un backup completo di tutti i dati salvati nella memoria dello smartphone; Liberare spazio nella memoria interna: avere almeno 3-5GB di spazio libero minimo; Iniziare a scaricare e poi installare il nuovo firmware solo se la batteria del telefono ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%; Per mantenere il massimo delle prestazioni, dopo l’aggiornamento è a volte consigliabile effettuare un reset di fabbrica.

Fateci sapere se il vostro Galaxy S10 ha già ricevuto l’aggiornamento, e le vostre prime impressioni! Commentate!

