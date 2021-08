Gamma Galaxy S10 si aggiorna con le patch di agosto 2021: i dettagli

Samsung ha iniziato ad aggiornare in Europa la gamma Galaxy S10 che adesso sta ricevendo le ultime patch di agosto 2021: i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani, e non, di un Galaxy S10, S10 Plus o S10E che nei prossimi giorni dovrebbero iniziare a ricevere la notifica di aggiornamento per un nuovo firmware.

Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e si aggiornano alle patch di agosto 2021: i dettagli

Infatti questi tre smartphone stanno ricevendo proprio adesso in Europa (si parte dalla Svizzera) il nuovo aggiornamento firmware seriale G97xFXXUCFUH3 (la x cambia a seconda del modello).

L’aggiornamento in questione è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) ed è basata sul sistema operativo Android 11.

Da quello che sappiamo il nuovo aggiornamento apporta sugli smartphone in questione le nuove patch di sicurezza rilasciate da Google, e integrate da Samsung, di agosto 2021.

In breve le nuove patch di agosto 2021 risolvono 38 problemi individuati sul sistema operativo Android, e 2 problemi individuati sul software proprietario di Samsung.

Vi rimandiamo al nostro articolo sulle patch di sicurezza Samsung di Agosto 2021.

Oltre alle patch di sicurezza, il nuovo firmware dovrebbe apportare i classici miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del sistema operativo.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

eseguire un backup dei dati più importanti che sono stati salvati sul vostro S10, S10 Plus o S10e;

iniziare la procedura di download e installazione del firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via