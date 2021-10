Gamma Galaxy S10 si aggiornano alle patch di ottobre 2021

La gamma Samsung Galaxy S10 sta ricevendo in Europa l’aggiornamento contenente le patch di ottobre 2021: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Per chi non se lo ricorda, Samsung ha già iniziato a rilasciare l’aggiornamento con le patch di ottobre 2021 già a fine settembre di quest’anno coprendo gli smartphone top di gamma più recenti (S20 e Note 10).

A questa lista durante il mese si sono aggiunti altri dispositivi, anche di fascia media, e in più oggi abbiamo la conferma che pure i Galaxy S10, S10 Plus e S10e si stanno aggiornando in Europa.

Samsung Galaxy S10: la gamma si sta aggiornando al nuovo firmware con le patch di ottobre 2021

Più nello specifico la gamma S10 LTE 4G sta ricevendo il firmware seriale G97xFXXSDFUI5 (la x cambia a seconda del modello), mentre il Galaxy S10 5G sta ricevendo il firmware seriale G977BXXSAFUI5.

L’aggiornamento si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) e si basa su tutti questi smartphone sul sistema operativo Android 11.

Da quello che sappiamo al momento il firmware non aggiunge funzionalità, ma aggiorna solamente le patch di sicurezza al mese di ottobre 2021.

Per quanto riguarda le correzioni introdotte dalla patch di sicurezza ottobre 2021, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.

In breve le patch di sicurezza risolvono oltre 60 problemi riscontrati sul sistema operativo Android e sul software nativo di Samsung.

Se non avete ricevuto ancora il nuovo aggiornamento firmware sul vostro Galaxy S10, vi consigliamo di controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica prima di aggiornare è consigliabile:

Effettuare un eventuale backup dei dati più importanti archiviati sul telefono;

procedere al download e installazione del nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via