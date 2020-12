Gamma Galaxy S20 aggiornamento Android 11 con ONE UI 3.0 disponibile in Italia

Samsung ha iniziato a rilasciare anche in Italia l’aggiornamento ad Android 11 con la ONE UI 3.0 per tutti gli smartphone della gamma Galaxy S20: ecco il change log ufficiale.

Dopo avervi segnalato la roadmap ufficiale dell’aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 per tutti i dispositivi Galaxy compatibili, oggi abbiamo la conferma che la gamma Galaxy S20 si sta aggiornando anche in Italia.

Gamma Galaxy S20 si aggiorna in Italia con Android 11 e ONE UI 3.0: i dettagli

Infatti tramite la classica modalità OTA (over the air) si sta diffondendo il nuovo firmware seriale G98xxXXU5CTKG (le xxXX cambiano a seconda del mondello) per i Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra versioni 4G o 5G.

Il nuovo firmware ha una dimensione di circa 2.1GB e può essere scaricato tramite una connessione Wifi o sfruttando la banda 4G/5G del vostro Galaxy.

Oltre all’aggiornamento da Android 10 ad Android 11, vengono installate pure le patch di sicurezza di dicembre 2020.

Quali sono le principali novità introdotte da Samsung con la ONE Ui 3.0 sui Galaxy S20?

Questo è il change-log ufficiale della ONE UI 3.0:

Design innovativo

Abbiamo rinnovato il look and feel di One UI 3 in molti modi, a partire dalla coerenza delle nuove icone fino a un’organizzazione più intelligente del Pannello rapido e delle notifiche. Il movimento è più fluido e naturale che mai, con animazioni e feedback tattile migliorati per le interazioni comuni. L’interfaccia risponde alle diverse dimensioni dello schermo per fornire la migliore esperienza su qualsiasi dispositivo, sia esso uno smartphone, un dispositivo pieghevole o un tablet.

Prestazioni migliorate

Abbiamo ottimizzato One UI 3 con un’allocazione della memoria dinamica migliorata, in modo che le applicazioni siano più fluide. Abbiamo anche limitato le attività in background per fornire migliori prestazioni e una migliore gestione del consumo energetico.

Migliore personalizzazione

Sono state aggiunte nuove categorie di immagini alla Schermata di blocco dinamica ed è possibile selezionarne fino a 5 contemporaneamente.

Nella Schermata di blocco puoi aggiungere un widget per controllare il tempo di uso.

Ottieni un’anteprima interattiva quando imposti uno sfondo.

La regolazione della schermata Always On Display e della Schermata di blocco è più semplice.

Aggiungi uno sfondo per la chiamata per vedere un’immagine o un video quando effettui o ricevi una chiamata.

In Internet Samsung puoi riordinare e bloccare le schede.

Bixby Routines ha ancora più controlli per aiutarti ad automatizzare le tue abitudini.

Le nuove icone e i widget della Schermata di blocco ti consentono di trovare e controllare più facilmente le routine.

Utilizza Benessere digitale con profili personali e di lavoro separati.

Funzioni avanzate

Schermata Home e Schermata di blocco

Aggiungi widget toccando e tenendo premuta un’applicazione nella Schermata Home.

Blocca la schermata toccando due volte uno spazio vuoto sulla Home o sulla Schermata di blocco.

(Puoi attivare la funzione in Impostazioni > Funzioni avanzate > Movimenti e gesti.)

Nella Schermata di blocco, tocca l’area dell’orologio per visualizzare widget come calendario, meteo e musica.

Chiamate e chat

Vedi le conversazioni separatamente nel Pannello notifiche. Funziona con Messaggi e con le tue applicazioni di messaggistica preferite.

Rimuovi facilmente i contatti duplicati memorizzati nello stesso account in Contatti. Il periodo di conservazione dei contatti cancellati è stato esteso da 15 giorni a 30 giorni.

È stata aggiunta la possibilità di modificare più contatti collegati da una singola schermata.

È stato aggiunto il Cestino in Messaggi in modo che i messaggi eliminati di recente siano conservati per 30 giorni.

Immagini e video

Scatta foto più velocemente con una migliore messa a fuoco automatica e un’esposizione automatica.

Visualizza, modifica e condividi immagini e video più facilmente dalla Galleria.

Trova immagini e video più rapidamente con le nuove funzioni di ricerca e le categorie della Galleria.

Riporta le immagini modificate alle versioni originali in qualsiasi momento, anche dopo che sono state salvate, in modo da non perdere mai uno scatto.

Impostazioni

Impostazioni ha un nuovo aspetto più semplice. Il tuo Samsung account viene visualizzato nella parte superiore e ora è più facile accedere alle impostazioni della Schermata Home.

Trova più facilmente le impostazioni di cui hai bisogno con le nuove funzioni di ricerca. Otterrai risultati migliori per i sinonimi e i comuni errori di ortografia, e potrai toccare i tag per vedere i gruppi di impostazioni correlate.

I pulsanti di Impostazione rapida sono stati ridotti per fornire solo le funzioni più utilizzate. Inoltre, puoi aggiungere pulsanti per creare la propria versione personalizzata del Pannello rapido.

Tastiera Samsung

Aumentato il numero di lingue di input a 370.

Incolla immagini e codici di verifica copiati da messaggi di testo.

Aggiunta di emoji e suggerimenti di adesivi quando si inserisce un’emoticon basata su testo.

È migliorata la disposizione della tastiera per fornire una barra spaziatrice più ampia quando si inseriscono gli indirizzi web ed e-mail.

Le impostazioni della tastiera riorganizzate in modo che sia più facile accedere alle impostazioni utilizzate di frequente.

Produttività

Mantieni un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, riducendo al minimo i compiti ripetitivi e complicati e gestendoli in modo efficiente.

Saranno consigliate nuove routine in base alla tua vita quotidiana e ai tuoi modelli di uso.

Bixby Routines fornisce un’impostazione per riportare tutto com’era prima dell’esecuzione della routine.

In Internet è possibile nascondere le barre di stato e di navigazione per un’esperienza più coinvolgente e tradurre rapidamente le pagine Web.

Ti verrà richiesto di bloccare i siti Web che inviano troppi pop-up o notifiche.

Puoi sfogliare e selezionare i file delle unità cloud dalla schermata di selezione dei file in Archivio.

Elimina i file della cache in Archivio per liberare facilmente spazio di archiviazione.

Gli eventi con la stessa ora di inizio vengono visualizzati insieme nelle visualizzazioni mese ed elenco in Calendario.

Usa il layout delle icone delle applicazioni del tuo smartphone o tablet in Samsung DeX così da sapere dove si trova tutto.

Apri il touchpad dalla barra di navigazione del tuo smartphone o tablet.

Facile controllo dei media e dei dispositivi Il controllo dei media e dei dispositivi è più facile con il Pannello Multimedia nelle notifiche. Puoi vedere le applicazioni multimediali usate di recente e cambiare rapidamente il dispositivo di riproduzione. È inoltre possibile controllare le impostazioni di Android Auto nel menu

Funzioni avanzate all’interno delle​ Impostazioni.

Identificare e migliorare le abitudini digitali

Le funzionalità avanzate di Benessere digitale consentono di controllare facilmente come si utilizza il telefono o il tablet e aiutano a formare buone abitudini digitali. Controllane l’utilizzo durante la guida o registra i cambiamenti settimanali durante il tempo che passi davanti allo schermo in base alla funzione in un colpo d’occhio attraverso i rapporti settimanali aggiornati.

Accessibilità per tutti

One UI 3 consiglia utili funzioni di accessibilità per te in base al tuo uso. Il collegamento migliorato di Accessibilità rende le funzioni di accessibilità più semplici da avviare e utilizzare. Puoi utilizzare la funzione per leggere l’inserimento dei caratteri da tastiera ad alta voce per ottenere un feedback vocale della digitazione anche quando TalkBack è disattivato.

Maggiore protezione della privacy

Ora è possibile far accedere un’applicazione al microfono, alla fotocamera o alla posizione solo una volta. Qualsiasi autorizzazione che un’applicazione non ha utilizzato da un po’ di tempo verrà automaticamente revocata. Non è più possibile dare alle applicazioni il permesso di vedere sempre la propria posizione nel pop-up delle autorizzazioni regolari. Per consentire alle applicazioni di accedere alla tua posizione quando non sono in uso, è necessario accedere alla pagina delle autorizzazioni della posizione per l’applicazione in Impostazioni.

Ulteriori miglioramenti

In Orologio puoi far leggere ad alta voce l’ora e il nome della sveglia quando questa suona.

Alcune applicazioni dovranno essere aggiornate separatamente dopo l’aggiornamento del Sistema Operativo ad Android 11 e One UI 3.

Le copie dell’applicazione create usando Doppio Account non possono più accedere ai file della scheda SD direttamente. Per condividere i file della scheda SD con una copia dell’applicazione, occorre selezionare i file nella Galleria o nell’Archivio, toccare Condividi, quindi selezionare la copia dell’applicazione.

Non è più possibile usare Wi-Fi Direct per inviare file ad altri dispositivi. Invece, è possibile usare Condivisione nelle vicinanze. È ancora possibile ricevere file tramite Wi-Fi Direct.

Non è più possibile connettersi a Chromecast tramite Smart View. Invece, è possibile usare Google Home.

Se non avete ricevuto ancora la notifica ufficiale di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente sul vostro Galaxy S20 in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica, prima di aggiornare è bene effettuare un backup completo di tutti i dati salvati sul vostro smartphone.

Iniziate la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via