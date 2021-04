Gamma Galaxy S20 aggiornamento patch maggio 2021: novità camera e Quick share

La serie Galaxy S20 ha iniziato ad aggiornarsi alle nuove patch di maggio 2021: ci sono anche novità che riguardano la camera e il sistema Samsung Quick Share.

Sempre in anticipo rispetto alla concorrenza, Samsung ha iniziato a rilasciare per i suoi top di gamma le nuove patch di maggio 2021.

Dopo avervi segnalato l’arrivo delle nuove patch maggio 2021 per la gamma S21, oggi v segnaliamo che quest’ultime stanno arrivando pure sui dispositivi Galaxy S20.

Gamma Galaxy S20 già aggiornabile con le nuove patch di maggio 2021: le principali novità

Infatti l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare il nuovo firmware seriale G98xxXXU7DUDB (le xx cambiano a seconda del modello) tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware è basato su Android 11 e ha un peso di circa 627 megabyte.

Da quello che sappiamo il nuovo firmware si sta espandendo in Europa (Germania per prima) e contiene alcune novità che riguardano la camera e il sistema Quick Share, oltre che nuove patch di sicurezza.

Il change-log ufficiale parla infatti di:

Miglioramento delle prestazioni camera;

migliorato il Quick Share;

nuove patch di sicurezza aggiornate a maggio 2021.

Non sappiamo nello specifico quali siano i miglioramenti della fotocamera, ma qualche dettaglio in più sul Quick Share ce l’abbiamo.

Adesso sui modelli della gamma S20, la condivisione rapida è accessibile dalla sezione Funzioni avanzate e il suo interruttore rapido mostra se l’utente ha impostato la condivisione di file con tutti o solo con i suoi contatti.

Per quanto riguarda le patch di sicurezza di maggio 2021 non possiamo ancora dirvi quali siano i cambiamenti apportati, dato che Samsung non ha ancora aggiornato la pagina informativa.

Se al momento non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento sul vostro Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra, vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti.

Lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Segnalateci con un commento se avete già ricevuto l’aggiornamento sul vostro S20 in Italia!

Fonte: Via