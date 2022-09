Gamma Galaxy S20: è iniziata la beta di Android 13 con ONE UI 5.0

Samsung ha rilasciato la versione beta di Android 13 con ONE UI 5.0 per gli smartphone della gamma Galaxy S20: ecco i dettagli da conoscere.

Dopo avervi segnalato l’arrivo della beta di Android 13 con ONE UI 5.0 per i Galaxy A52, oggi abbiamo al conferma che Samsung ha aggiunto pure gli smartphone della serie S20.

Per essere più precisi la beta è attiva per i Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra per gli utenti residenti in Corea del Sud.

Serie Galaxy S20 ecco la beta pubblica di Android 13 con ONE UI 5.0: i dettagli

Va comunque sottolineato, come potete vedere voi stessi da banner pubblicitario, che al momento sembra escluso il Galaxy S20 FE.

Samsung infatti lo considera come smartphone a se stante e non come facente parte dei primi tre S20.

Tornando alla beta pubblica, gli utenti della Corea del Sud possono fare richiesta attraverso l’applicazione Samsung Members.

Quando saranno accettati potranno scaricare il firmware per la versione beta tramite la classica modalità OTA (over the air).

Da quello che vediamo dal change-log (sfortunatamente in coreano), con la beta di Android 13 e ONE UI 5.0 verranno installate pure le patch di sicurezza di android relative al mese di ottobre 2022.

Dal punto di vista delle novità la ONE UI 5.0 basata su Android 13 poterà alcune delle funzionalità già viste sui Galaxy S22 con ONE UI 5.0 come:

nuove opzioni di colore per temi dinamici

supporto per widget impilabili

nuovi gesti per la visualizzazione a schermo diviso

miglioramenti per l’app I miei file,

miglioramenti dell’app fotocamera

aggiornamenti vari alle applicazioni native di Samsung (Health, Knox, Notes, Internet) eccetera.

Non sappiamo quando effettivamente Samsung rilascerà la versione finale di Android 13 per la gamma Galaxy S20.

Questo però è un ottimo segnale da parte dell’azienda coreana considerato che la beta pubblica è uscita decisamente presto anche per questi smartphone.

Ci sono speranze che l’aggiornamento arriverà prima del 2023? Staremo a vedere.

