Gamma Galaxy S20: l’aggiornamento patch marzo 2021 risolve falle sull’Exynos 990

Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento patch marzo 2021 per la Gamma Galaxy S21: da fare il prima possibile perché risolve alcune falle sugli Exynos 990.

Le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di marzo 2021 sono state integrate da Samsung con alcune patch personalizzate che risolvono alcune falle presenti nell’hardware Exynos 990.

Samsung rilascia le patch di sicurezza marzo 2021 per la Gamma Galaxy S20: risolte alcune falle sul chipset Exynos 990

La patch in questo momento si sta diffondendo sui dispositivi della Gamma Galaxy S20, con appunto Exynos 990, tramite la classica modalità OTA (over the air).

Da quello che sappiamo l’aggiornamento è disponibile al download in Europa (Francia, Grecia e Bulgaria i primi paesi) con i firmware seriali G98xxXXS6DUBA (le xx cambiano a seconda del modello) basati su Android 11.

Non sappiamo ancora quando il nuovo firmware sarà disponibile al download anche per tutti i Galaxy S20 venduti in Italia.

Potete controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone, nella sezione impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

E’ un aggiornamento da fare il prima possibile: quando riceverete la notifica automatica procedete all’installazione.

Ricordatevi comunque, prima di installare le patch, di effettuare un eventuali backup dei dati più importanti e di iniziare la procedura solo se la batteria residua è pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista della sicurezza, Samsung ha risolto tre falle di sicurezza ritenute ad alta gravita per il chipset Exynos 990, e altre falle di sicurezza di gravità più o meno elevata per un totale di 16 falle risolte come ad esempio:

una falla riguardante l’esposizione impropria dei dati come perdite di schermate di notifica;

contenuti degli appunti non protetti condivisi tra le app in modo non responsabile;

Potete conoscere più nel dettaglio la patch di marzo 2021 rilasciata da Samsung sul suo sito ufficiale.