Gamma Galaxy S21 aggiornamento patch febbraio 2021 iniziato in Europa: le novità

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per la gamma Galaxy S21 contenente le patch di febbraio 2021: ecco i dettagli su altre novità.

Segnaliamo ai possessori di uno smartphone della gamma Galaxy S21, che Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware a metà febbraio 2021.

Gamma Galaxy S21 si aggiorna a metà febbraio 2021: ecco i dettagli sulle novità

Il firmware in questione ha seriale G99xBXXU1AUB6 (la x cambia a seconda del modello) ha un peso di circa 257 megabyte e si sta diffondendo in Europa con la classica modalità OTA (over the air).

Da quello che sappiamo l’aggiornamento in questione, basato sul sistema operativo Anroid 11, ha due scopi principali:

migliorare le prestazioni della fotocamera e del dispositivo in generale; installare le patch di sicurezza più recenti rilasciate da Google a febbraio 2021.

Per i più curiosi le patch di febbraio 2021 non risolvono nessuna falla classificata come critica, ma solo una falla ritenuta di livello alto.

Quest’ultima si manifesta sotto forma di un bug all’interno del “servizio Sfondi” che consentirebbe ad un malintenzionato di effettuare attacchi Denial of Service sullo smartphone.

Il resto delle falle di sicurezza sono tutte di livello moderato o basso, e si rivolgono nella maggior parte di casi in falle di difficile sfruttamento tramite attacchi di tipo “man-in-the-middle”, ovvero che consistono nel ritrasmettere o alterare la comunicazione tra due parti che pensano di comunicare unicamente tra di loro.

Potete leggere tutto il bollettino ufficiale tramite la pagina ufficiale Samsung.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, potete controllare manualmente nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta al notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Galaxy S21.

Inoltre è bene iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.