Gamma Galaxy S21 arriva l’aggiornamento patch Maggio 2021 in Europa: alcuni miglioramenti

Samsung ha iniziato a rilasciare in Europa l’aggiornamento patch di maggio 2021 per i suoi smartphone della gamma Galaxy S21: ci sono anche miglioramenti e ottimizzazioni.

Ormai Samsung ci sta prendendo gusto: rilasciare le più recenti patch prima che la stessa Google le renda disponibili per i suoi dispositivi Pixel.

Gli smartphone della serie Galaxy S21 sono in fatti i primi smartphone dell’azienda coreana che hanno iniziato a ricevere in Europa le nuove patch di maggio 2021.

Gamma Galaxy S21 arriva in anticipo l’aggiornamento con le patch di maggio 2021: le novità e i dettagli

L’aggiornamento in questione è in distribuzione con la classica modalità OTA (over the air) e si presenta con il firmware seriale G99xBXXU3AUDA (la x cambia a seconda del modello).

Il firmware è basato sul sistema operativo Android 11 con ONE UI 3.1.

Da quello che sappiamo al momento il nuovo firmware ha un peso di circa 1.2 GB e oltre ad aggiornare le patch di sicurezza a maggio 2021, apporta alcuni miglioramenti e ottimizzazioni.

Il change-log ufficiale per il modello Galaxy S21 sfortunatamente non è particolarmente descrittivo; vengono in fatti indicati:

miglioramenti prestazionali della camera;

ottimizzato e migliorato il servizio Quick Share, ovvero la condivisione di file, documenti etc tra diversi dispositivi Galaxy.

Dal punto di vista della sicurezza non sappiamo quali siano fix apportati alle eventuali falli presenti nel software o nel sistema operativo Android: Samsung non ha ancora aggiornato la pagina dedicata sul proprio sito web.

Potete visionare la pagina ufficiale del bollettino sicurezza Samsung da questo LINK.

Per il momento se possedete un Galaxy S21, S21 Plus o un S21 Ultra vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica automatica di aggiornamento, prima di aggiornare dovreste:

effettuare un backup dei dati più importanti salvati sul telefono; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Se avete ricevuto l’aggiornamento e avete individuato altre migliorie sul vostro S21, lasciateci un bel messaggio nei commenti!

Fonte: Via