Gamma Galaxy S21 è già partito l’aggiornamento patch di novembre 2021 in Europa

Samsung ha già iniziato a rilasciare l’aggiornamento patch di novembre 2021 per i dispositivi della serie Galaxy S21 in Europa: ecco i primi dettagli.

Se possedete un Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra è probabile che tra qualche giorno inizierete a ricevere una nuova notifica di aggiornamento.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra: arrivano in anticipo le patch di novembre 2021

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare anche in Europa (Germania) un nuovo firmware con seriale G99xBXXS3AUJ7 (la x cambia a seconda del modello).

Il firmware è basato sul sistema operativo Android 11 con interfaccia ONE UI 3.1.x, ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro smartphone S21, S21 Plus o S21 Ultra in questi giorni.

Il centro aggiornamenti lo trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, come sempre prima di installare il nuovo firmware vi consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti o sensibili salvati sul vostro smartphone;

iniziare la procedura di download e installazione solo se la batteria del dispositivo ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità sfortunatamente non è ancora disponibile il change-log ufficiale, ma sembra che il nuovo firmware installe le patch di sicurezza di novembre 2021.

Anche in questo caso Samsung anticipa i tempi rispetto agli altri produttori di smartphone e alla stessa Google.

Non ci sono ancora informazioni su quali siano le correzioni applicate nelle patch di sicurezza di novembre 2021; Samsung deve aggiornare ancora la pagina dei bollettini di sicurezza per le novità.

Fonte: Via