Gamma Galaxy S21: iniziata la beta pubblica di Android 13 con ONE UI 5.0

Iniziata la beta pubblica di Android 13 con ONE UI 5.0 per la gamma Galaxy S21: al momento l’aggiornamento è disponibile solo in Corea del Sud.

Buona notizia per tutti i possessori di uno smartphone della serie Galaxy S21: Samsung ha infatti attivato la prima beta pubblica dell’aggiornamento Android 13 con interfaccia ONE UI 5.0.

Questi sono i primi sintomi che l’aggiornamento finale arriverà molto probabilmente entro la fine dell’anno, in anticipo rispetto le aspettative.

I Samsung Galaxy S21 possono partecipare alla beta pubblica di Android 13 con interfaccia ONE UI 5.0: i dettagli

I Galaxy S21 non sono i primi smartphone di Samsung a ricevere una beta pubblica per Android 13: infatti già da qualche settimana pure i Galaxy S22 possono testare la nuova ONE UI 5.0.

A differenza dei Galaxy S22, dove la beta pubblica è arrivata pure in Europa, al momento i Galaxy S21 che possono partecipare alla beta sono quelli acquistati da utenti residenti in Corea del Sud.

Ma considerata la politica aziendale di Samsung, probabilmente nei prossimi giorni avremo notizie anche di beta pubbliche attivate negli USA e in Europa (Germania paese più indiziato).

Per chi possiede i requisiti, potrà eventualmente partecipare alla Beta pubblica facendo richiesta nel banner informativo presente all’interno dell’applicazione Samsung Member.

Dal punto di vista delle novità nelle ONE UI 5.0 sui Galaxy S21 troveremo le novità già indicate nella beta pubblica dedicata ai Galaxy S22:

supporto ai nuovi Stackable Widgets

nuovi colori dei temi Material You

un Hub dedicato per la Privacy

nuova finestra di dialogo per la richiesta di autorizzazioni delle App

le notifiche ottimizzate

migliori gesti per il multitasking

il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR): possibilità di estrarre il testo dalle immagini

miglioramenti nella modalità PRO dedicata alla Fotocamera

nuova funzionalità per l’accessibilità della lente di ingrandimento, e una scorciatoia per prendere appunti durante le chiamate eccetera

