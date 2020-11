Gamma Galaxy S21 la data e i colori; arrivano le nuove Galaxy Buds Beyond?

Questa potrebbe essere la data di presentazione dei prossimi Galaxy S21, che secondo recenti rumors avranno nella scatola di vendita le nuove Galaxy Buds Beyond.

Non molto tempo fa vi avevamo informato di alcuni rumors provenienti dal web che indicano l’arrivo in anticipo della nuova gamma Galaxy S21 di Samsung.

Gamma Galaxy S21: questa la presunta data dell’annuncio e i colori disponibili

Oggi l’informatore Jon Prosser, che in passato aveva predetto la data dell’annuncio dei nuovi iPhone 12, ha svelato tramite il proprio account Twitter quando effettivamente i modelli S21 saranno presentati ufficialmente.

Secondo Prosser, la gamma Galaxy S21 sarà presentata da Samsung in netto anticipo rispetto alla precedente gamma Galaxy S20: la data sarebbe stata fissata per il 14 gennaio 2021!

Dal 14 gennaio e fino al 28 gennaio 2021 gli utenti interessanti potranno pre-ordinare gli smartphone, mentre a partire dal 29 gennaio 2021 inizieranno le consegne/vendite vere e proprie.

Sulla carta i nuovi S21 saranno venduti in diverse colorazioni: nero, bianco, grigio, argento, viola e rosa.

Più nello specifico, il Galaxy S21 dovrebbe uscire con la colorazione grigio, rosa, viola e bianco, il modello S21 Plus nei colori nero o argento, mentre il modello top S21 Ultra sarà disponibile nei colori nero, argento e viola.

Arrivano le nuove Galaxy Buds Beyond: i dettagli

Qualche giorno fa si vociferava sul web che Samsung sarebbe intenzionata ad escludere gli accessori della scatola di vendita dei prossimi S21, seguendo l’esempio di Apple per gli iPhone 12.

Oggi nuovi rumors dalla Corea del Sud affermano che Samsung non includerà più nella scatola gli auricolari AKG, che dovrebbero essere sostituiti con i nuovi auricolari wireless Galaxy Buds Beyond.

Non sappiamo se l’offerta in questione sarà riservata solo agli utenti che acquisteranno gli smartphone durante il pre-ordine, o sarà un cambiamento valido in generale per tutti gli utenti che acquisteranno un dispositivo della gamma Galaxy S21.

Bisognerà vedere quindi se ci sarà o meno questo cambiamento radicale.

Per adesso considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di considerate tutte queste informazioni con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: Via Twitter 1, Via 2