Gamma Galaxy S21 l’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0 è iniziato

Samsung ha confermato l’inizio del rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0 per la gamma Galaxy S21 (S21, S21 Plus e S21 Ultra): ecco i dettagli.

Tramite un comunicato ufficiale Samsung ha confermato che a partire da oggi 15 novembre 2021 i dispositivi della serie S21 inizieranno a ricevere l’aggiornamento ad Android 12 on interfaccia ONE UI 4.0.

Samsung Galaxy S21: la gamma si sta aggiornando ad Android 12 con ONE UI 4.0: i dettagli

L’aggiornamento in questione si diffonderà tramite la classica modalità OTA (over the air) ma potrebbero volerci ancora un paio di settimane prima che tutti i dispositivi S21 lo ricevano (compresi quelli bloccati dagli operatori telefonici).

Sappiamo al momento che il nuovo firmware con ONE UI 4.0 ha seriale numero G99xBXXU3BUK8 (la x cambia a seconda del modello).

Se possedete quindi un Galaxy S21, S21 Plus o S21 Ultra vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Di fatto l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti entro la fine di novembre 2021 o al massimo nei primi giorni di dicembre di quest’anno.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il nuovo software è altamente consigliabile:

Effettuare il backup completo di tutti i dati (o almeno quelli importanti) salvati nella memoria dello smartphone; Liberare spazio nella memoria interna: bisogna avere almeno 3-5GB liberi per il processo di aggiornamento sicuro; Iniziare il download e la procedura di installazione solo se la batteria dello smartphone ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Infine considerato che i Galaxy S21 passano da Android 11 ad Android 12, per ottimizzare le prestazioni sarebbe suggerito un ripristino di fabbrica dopo l’aggiornamento (ricordatevi di salvare tutti i dati prima!).

Vi ricordo che con l’arrivo della ONE UI 4.0 gli utenti possessori di un Galaxy S21 noteranno cambiamenti nel:

Design dell’interfaccia rinnovata;

Applicazioni native di Samsung rinnovate e migliorate;

Temi rinnovati ispirati al Material You di Google;

Design e widget migliorati;

Una maggiore protezione per la privacy e la sicurezza dei vostri dati;

interruttori di impostazione rapida per disattivare la fotocamera e il microfono etc.

Se possedete un altro smartphone Galaxy, questa è la roadmap più aggiornata sulle date e sui dispositivi Samsung che riceveranno Android 12 con ONE UI 4.0.

Fonte: Notizia ufficiale Samsung