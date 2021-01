Gamma Galaxy S21 le immagini dal vivo prima del lancio ufficiale

Un informatore ha rilasciato sul proprio account Twitter una serie di immagini dal vivo e un video che riprendono tutte e tre gli smartphone della Gamma Galaxy S21 prima del loro annuncio.

Oggi 14 gennaio 2021 sarà annunciata la nuova gamma Galaxy S21 che comprende tre dispositivi: il modello S21, S21 Plus e il più costoso S21 Ultra.

La presentazione che avverrà alle ore 16.00 italiane e potete seguirla sul sito ufficiale Samsung.

La gamma Galaxy S21 si mostra in immagini dal vivo prima dell’evento ufficiale di presentazione

A distanza di poche ore dalla presentazione oggi l’informatore Mr.Techie – We The Techies ha già diffuso alcune immagini dal vivo e un breve video sui prossimi top di gamma dell’azienda coreana.

Le prime immagini ci mostrano in contemporanea tutti e tre i dispositivi, e ci fa capire quale sia la differenza di design e dimensioni.

Da sinistra verso destra abbiamo il Galaxy S21 Ultra, il Galaxy S21 Plus e infine il Galaxy S21 normale.

Da quello che dice Mr. Techie, il modello S21 Ultra e S21 Plus hanno una scocca posteriore rifinita in vetro, mentre il modello S21 normale ha una semplice scocca in plastica con rifinitura in finto vetro Glasstic.

In un altra immagini viene mostrato lo spessore del modello S21 Ultra, definito dall’informatore piuttosto spesso (uno dei più spessi top di gamma che ha visto negli ultimi anni).

Il modello 21 Ultra dovrebbe essere più spesso del Galaxy Note 20 Ultra e dell’iPhone 12 Pro Max che sono rispettivamente spessi 8.6 e 7.4 mm.

A seguire vengono mostrati i tre nuovi top di gamma di Samsung paragonati con l’iPhone 12 Pro Max:

Da sottolineare poi che da quanto fa trapelare in un video l’informatore, anche il Galaxy S21 Ultra come i suoi fratelli minore S21 Plus e S21 normale non avrà lo slot per la microSD:

I can confirm, there is NO expandable storage on the #S21Ultra pic.twitter.com/q19jW7B2G2 — Mr.Techie – We The Techies (@We_The_Techies) January 13, 2021

Ci sono infine alcuni dettagli tecnici che Mr. Techie ha diffuso sulle batterie:

la batteria del S21 Ultra è di 5000 mAh;

la batteria del S21 Plus è da 4800 mAh.

Ovviamente tutte queste informazioni non sono state ancora certificate da Samsung, quindi non ci resta che aspettare ancora poche ore per la presentazione ufficiale.

Fonte: Via Twitter