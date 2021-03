Gamma Galaxy S21 miglioramenti camera e prestazioni con l’aggiornamento patch di aprile 2021

Samsung sta aggiornando a fine marzo 2021 la gamma Galaxy S21 con alcune novità sul comparto fotografico e le nuove patch di aprile 2021: i primi dettagli.

Buone notizie per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un nuovo smartphone della gamma Galaxy S21, normale/plus/Ultra.

La gamma Galaxy S21 si aggiorna in anticipo con le patch di aprile 2021: novità comparto fotografico e miglioramenti prestazionali

Samsung infatti ha anticipato i tempi rilasciando in India un nuovo aggiornamento firmware con seriale G99xxXXU2AUC8 (le xx cambiano a seconda del modello).

Questo firmware basato su Android 11 e ONE UI 3.1, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) con un peso di oltre 1140 megabyte, ha tre scopi principali:

migliorare le funzionalità del comparto fotografico; migliorare le prestazioni generali; installare le patch di sicurezza più recenti attualmente disponibili.

Dal punto di vista dei miglioramenti del comparto fotografico la serie Galaxy S21 adesso può utilizzare tutte e tre le fotocamere per effettuare ritratti.

Infatti prima della patch la modalità ritratto era abilitata solamente sulla fotocamera ultra grandangolare e sul teleobbiettivo, mentre era disattivata sulla camera principale.

Potrebbero esserci altri miglioramenti, ma sfortunatamente dal change-log e dai primi feedback da parte degli utenti non abbiamo notizie in merito.

Il change-log ufficiale parla poi di miglioramenti prestazionali generali, e del fatto che vengono installate le ultime patch di sicurezza rilasciate da Google per il mese di aprile 2021.

Dato che queste patch di sicurezza sono super recenti non abbiamo ancora informazioni ufficiali in merito, dato che Samsung non ha rilasciato ancora il suo bollettino ufficiale.

Non sappiamo ancora quando effettivamente tale aggiornamento arriverà anche in Europa, e quindi pure in Italia.

I tempi di attesa non dovrebbero essere particolarmente lunghi, quindi vi consigliamo di controllare manualmente ogni tanto il centro aggiornamenti del vostro Galaxy S21 per verificare la presenza della notifica.

Il centro aggiornamenti lo trovate nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceveremo dettagli più approfonditi sul rilascio del nuovo firmware in Italia aggiorneremo il post.

Fonte: Via