Gamma Galaxy S21 prezzo scontato: Samsung supervaluta lo smartphone usato fino a 500 euro

Samsung supervaluta il vostro smartphone Android o Apple iPhone fino a 500 euro se decidete di acquistare un Galaxy S21 Ultra, S21 Plus o S21 normale: ecco i dettagli.

Come ormai siamo abituati da alcuni anni, con l’arrivo dei nuovi smartphone top di gamma Samsung presenta un piano di supervalutazione di smartphone usati.

Supervalutazione smartphone o iPhone usato per chi acquista un Galaxy S21 Ultra, S21 Plus o S21: fino a 500 euro di sconto sul prezzo

Grazie alla supervalutazione del vostro smartphone potrete godere di uno sconto che vi permetterà di acquistare un Galaxy S21 Ultra, S21 Plus o S21 normale a prezzo ridotto entro il 28 gennaio 2021.

Lo sconto è composto da due parti: 100 euro di sconto immediato al quale viene aggiunta la valutazione dello smartphone android o iPhone usato come Cashback.

Al momento Samsung consente la supervalutazione dell’usato solo su specifici dispositivi di marca Huawei, LG, Apple e della stessa azienda.

Supervalutazione smartphone Samsung:

Galaxy Note20 Ultra 5G 324,00 €

Galaxy Note20 5G 281,00 €

Galaxy Note20 256,00 €

Galaxy Note10+ 157,00 €

Galaxy Note10 157,00 €

Galaxy Note10 Lite 137,00 €

Galaxy S20 Ultra 5G 196,00 €

Galaxy S20+ 188,00 €

Galaxy S20 179,00 €

Galaxy S20 FE 179,00 €

Galaxy Fold 239,00 €

Galaxy Flip 239,00 €

Galaxy Note9 123,00 €

Galaxy Note8 70,00 €

Galaxy S10+ 133,00 €

Galaxy S10 127,00 €

Galaxy S10e 108,00 €

Galaxy S9+ 89,00 €

Galaxy S9 83,00 €

Galaxy S8+ 86,00 €

Galaxy S8 80,00 €

Galaxy S7 edge 37,00 €

Galaxy S7 34,00 €

Galaxy S6 edge+ 31,00 €

Galaxy S6 edge 28,00 €

Galaxy S6 23,00 €

Galaxy A5 2017 18,00 €

Galaxy A3 2017 15,00 €

Galaxy A7 2016 14,00 €

Galaxy A5 2016 14,00 €

Galaxy A3 2016 11,00 €

Galaxy J6 11,00 €

Galaxy J7 2017 15,00 €

Galaxy J5 2017 15,00 €

Galaxy J3 2017 11,00 €

Galaxy J5 2016 11,00 €

Supervalutazione smartphone Huawei:

Mate 30 Pro 121,00 €

P30 Pro 94,00 €

P30 81,00 €

P 30 Lite 84,00 €

Mate 20Pro 81,00 €

Mate 20 85,00 €

Mate 20 lite 75,00 €

P20 Pro 72,00 €

P20 69,00 €

P20 Lite 32,00 €

P10 Plus 44,00 €

P10 39,00 €

Mate 10 lite 25,00 €

P Smart + 18,00 €

P Smart 11,00 €

Mate 10 Pro 51,00 €

P9 Plus 25,00 €

P9 18,00 €

Mate 9 18,00 €

Supervalutazione Apple iPhone:

iPhone 12 Pro Max 409,00 €

iPhone 12 Pro 366,00 €

iPhone 12 324,00 €

iPhone 12 Mini 281,00 €

iPhone 11 Pro 307,00 €

iPhone 11 290,00 €

iPhone X 170,00 €

iPhone XR 170,00 €

iPhone XS 189,00 €

iPhone 8 Plus 112,00 €

iPhone 8 98,00 €

iPhone 7 Plus 93,00 €

iPhone 7 75,00 €

iPhone 6S Plus 46,00 €

iPhone 6S 40,00 €

iPhone 6 Plus 40,00 €

iPhone 6 28,00 €

Supervalutazione smartphone LG:

G5 25,00 €

G6 40,00 €

G7 ThinQ 65,00 €

Q7 33,00 €

Q6 18,00 €

V30 58,00 €

L0 smartphone o l’iPhone usato deve rispettare alcune caratteristiche: avere IMEI Italiano, essere ancora funzionante (integro e intatto nelle sue parti), non essere ossidato e presentare danni causati da liquidi, deve essere ripristinato ai valori di fabbrica, il display non deve avere difetti burn-in.

Dettagli su scadenze, e dove acquistare i Galaxy S21 per ottenere la supervalutazione smartphone o iPhone usato

I Galaxy S21 Ultra SM-G998B, S21 Plus SM-G996B, e S21 SM-G991B devono essere acquistati entro il 28 gennaio 2021.

L’utente deve effettuare la registrazione dello smartphone entro il 18 marzo 2021 sul sito Samsung Member.

Partecipano alla promozione i seguenti rivenditori:

Mediaworld online

Unieuro online

Euronics online

Trony online

Expert online

Comet

bytechno.it

Monclick.it

Tim online

Tim Retail

Vodafone online

Wind 3 online

Bennet online

Carrefour online

Esselunga online

Auchan online

Il Gigante online

Conad online

COOP online

Panorama online

Iperal online

App Mediolanum

Home banking Intesa Sanpaolo

App Intesa Sanpaolo Mobile

Amazon (escluso marketplace*)

Freeshop

Sul sito Samsung Member l’utente dovrà seguire tutte le indicazioni in merito per comprovare l’acquisto, inviare la modulistica per la supervalutazione del proprio smartphone usato e i dati per ricevere il successivo rimborso via bonifico.

Per maggior informazioni leggetevi il REGOLAMENTO COMPLETO