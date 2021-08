Gamma Galaxy S21 si aggiorna alla ONE UI 3.1.1 con alcune novità: si parte dagli USA

Samsung ha iniziato a rilasciare negli USA l’aggiornamento alla versione ONE UI 3.1.1 basata su Android 11 per gli smartphone della gamma Galaxy S21: le novità.

Vi avevamo informati tempo fa che Samsung non avrebbe rilasciato la versione ONE UI 3.5 prima della ONE UI 4.0, ma avrebbe rilasciato la versione ONE UI 3.1.1 per alcuni specifici modelli.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra iniziano a ricevere la nuova interfaccia ONE UI 3.1.1: i dettagli

Oggi abbiamo la prima conferma che i Galaxy S21 (S21, S21 Plus e S21 Ultra) stanno ricevendo negli USA (operatore T-Mobile) proprio la versione software 3.1.1.

Più nello specifico è possibile scaricare tramite la classica modalità OTA (over the air) i nuovi firmware seriali G99*WVLU4AUGQ (* cambia a seconda del modello).

Si tratta di un firmware che ha un peso di circa 1083 megabyte e si basa sul sistema operativo Android 11.

Secondo quanto scritto nel change-log ufficiale, il nuovo aggiornamento firmware apporta alcune nuove funzionalità e installa le più recenti patch di sicurezza.

Tra le novità in termini di ottimizzazioni e funzionalità troviamo:

un’interfaccia utente migliorata;

la nuova modalità per andare a dormire;

la protezione da tocco accidentale;

una nuova versione dell’app meteo;

le animazioni e i menu a comparsa si caricano più velocemente;

l”applicazione fotocamera è stata migliorata.

Gli utenti dell’operatore T-Mobile hanno poi ottenuto la nuova funzione VoNR (Voice over New Radio).

Vengono poi installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google, e integrate da Samsung, del mese di agosto 2021.

Non sappiamo quando effettivamente il nuovo aggiornamento raggiungerà tutti gli smartphone della gamma Galaxy S21 commercializzati in Europa (quindi anche in Italia).

Potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che i telefoni inizino a ricevere la notifica di aggiornamento per la ONE UI 3.1.1.

Vi consigliamo quindi di controllare manualmente il centro aggiornamenti dello smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando ricevere la notifica, prima di aggiornare:

eseguite un eventuale backup dei dati più importanti salvati nella memoria del dispositivo;

iniziate la procedura di download e installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via