Gamma Galaxy S21: versioni di memoria e colori destinati al mercato Europa (Germania)

Informazioni provenienti dalla Germania indicano quali saranno le versioni di memoria e i colori dei prossimi modelli serie Galaxy S21 in Europa: ecco i dettagli.

Le news sui prossimi smartphone top di gamma della serie Galaxy S21 sono sempre più concrete, considerato il fatto che i nuovi dispositivi di Samsung saranno presentati a metà gennaio 2021.

La data dell’annuncio dovrebbe essere infatti il 14 gennaio 2021, data certificata da informazioni divulgate tramite la sezione aziendale Samsung India che li ha già messi a disposizione per il pre-ordine.

Samsung India ha fornito anche i dettagli sui colori disponibili per ogni singola variante di S21, ma pare che non tutti i colori in questione arriveranno in Europa.

I colori e le varianti di memoria della gamma Galaxy S21 per l’Europa: ecco i recenti rumors

La fonte tedesca WinFuture.de afferma di aver ottenuto alcune informazioni risguardo ai colori e alle varianti di memoria che saranno disponibili alla vendita in Europa.

Il Samsung Galaxy S21 sarà venduto nel nostro continente nelle varianti di memoria 128GB e 256GB e nei colori grigio, bianco, rosa e viola.

Invece la versione S21 Plus avrà solamente le colorazioni argento, nero e viola con varianti di memoria da 128-256GB.

Infine il Galaxy S21 Ultra sarà commercializzato nei colori nero e argento, e avrà a disposizione 128GB, 256GB o 512GB di memoria interna.

Il modello S21 Ultra si differenzierà inoltre dai modelli S21 e S21 Plus perché sarà l’unico a poter supportare ufficialmente la pennina capacitiva S Pen come optional.

Ovviamente l’S21 Ultra non dispone dello slot per contenere la S Pen come accade per la gamma Galaxy Note, quindi l’acquirente utilizzerà speciali custodie in silicone della serie Clear View e Cover messe a disposizione da Samsung.

