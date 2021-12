Gamma Galaxy S22: foto dal vivo dei prototipi non lasciano più sorprese per il design

Ecco come saranno lato design i prossimi smartphone della gamma Galaxy S22 (normale, Plus e Ultra): le immagini dal vivo di prototipi non lasciano più fantasie.

Se volete conoscere in anteprima il design dei prossimi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra oggi sembra essere il momento giusto.

Il sito web GSMARENA in collaborazione con il rivenditore Mobile Fun con sede in Gran Bretagna, hanno di fatto mostrato alcuni prototipi non funzionati che rappresentano il design dei futuri top di gamma di Samsung.

Gamma Galaxy S22: le immagini dal vivo dei prototipi mostrano il design finale

Questi prototipi rappresentano il Galaxy S22 che avrà un display da 6.06 pollici di diagonale, l’S22 Plus con display da 6.55 pollici e infine il modello S22 Ultra con display da 6.8 pollici.

Come potete notare voi stessi i modelli S22 e S22 Plus hanno un design identico: cambia solo la grandezza del display.

Invece il Galaxy S22 Ultra si differenzia dai primi due: design squadrato con richiamo ai passati Galaxy note 20 data la presenza della pennina S Pen.

Altra caratteristiche, che accomuna tutti e tre i dispositivi, sarà la presenza di rifiniture in vetro sul modulo fotografico posteriore, rifinitura che è quasi completamente incorporata nella scocca per il modello Ultra.

Il rivenditore Mobile Fun afferma che il modello S22 Ultra sarà commercializzato in quattro colori: nero, verde, bianco e rosso.

La pennina S Pen sarà abbinata molto probabilmente con lo stesso colore del telefono.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra e Galaxy S20 Ultra: come è cambiato il design?

GSMARENA ha poi confrontato il prototipo del S22 Ultra (primo a sinistra) anche con l’attuale Galaxy S21 Ultra.

In questo caso si evidenzia bene come il nuovo S22 Ultra è più grande in termini di dimensioni e si differenzia per il suo design squadrato.

Ancora più differenze lato design si possono notare mettendo a confronto il Galaxy S20 Ultra (primo a sinistra), il Galaxy S21 Ultra (al centro) e il Galaxy S22 Ultra (a destra).

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi prendete tutte queste immagini con il dovuto distacco emotivo.

Alla fine cosa ne pensate? C’è stato un progresso lato design da parte di Samsung, o sono più belli i modelli degli anni passati? Commentate!

Fonte: immagini