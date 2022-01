Gamma Galaxy S22 più resistente: nuovo vetro Gorilla Glass Victus+ (rumors)

Secondo recenti rumors tutta la gamma Galaxy S22 utilizzerà il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass Victus+: ecco i dettagli da conoscere.

Per chi non se lo ricordasse, Corning presentò poco meno di un anno fa la nuova tecnologia Gorilla Glass Victus, e ovviamente molti dispositivi top di gamma del 2021 l’hanno utilizzata.

Gamma Galaxy S22: i primi ad utilizzare il nuovo vetro Gorilla Glass Victus+ (rumors)

Sembra però che tutta la nuova gamma di smartphone Galaxy S22 (base, Plus e Ultra) saranno i primi a debuttare con il nuovo vetro protettivo Gorilla Glass Victus+.

La notizia è stata divulgata dal noto informatore Ice Universe tramite il proprio account Twitter.

Sfortunatamente non viene chiarito se il nuovo vetro Victus+ sarà presente solo nella parte frontale per proteggere il display, o anche nella parte posteriore per la scocca.

Infatti secondo rumors passati tutti i Galaxy S22 dovrebbero applicare la rifinitura con vetro sulla scocca posteriore.

Si tratterebbe quindi di un aggiornamento premium rispetto ai Galaxy S21 e S21 Plus che invece utilizzavano una scocca posteriore con plastica lavorata (solo il Galaxy S21 Ultra ha la scocca posteriore rifinita in vetro Victus).

C’è anche da specificare che altri rumors affermano che il Galaxy S22 Ultra sarà l’unico del trio di smartphone ad utilizzare uno speciale tipo di vetro sulla scocca posteriore: viene chiamato Super Clear Glass.

Questo vetro sarebbe prodotto sempre da Corning ed è ottimizzato per ridurre l’abbagliamento e i riflessi causati dalla luce sulla scocca.

Ovviamente non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter