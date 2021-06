Gamma Galaxy S22 rumors: camera principale da 50MP e teleobbiettivo 3X?

Sul web si affacciano nuovi rumors per quanto riguarda il comparto fotografico dei prossimi dispositivi della gamma Galaxy S22: ecco i primi dettagli trapelati.

I più attenti sanno molto bene che la generazione Galaxy S20 (normale e plus) e quella Galaxy S21 (normale e Plus) di fatto montano un comparto fotografico quasi identico.

Sembra però che con l’arrivo della generazione Galaxy S22 (normale e Plus) ci saranno dei cambiamenti, almeno secondo l’informatore Tron.

Samsung Galaxy S22 e S22 Plus: in arrivo con una fotocamera principale da 50MP e un teleobbiettivo Zoom 3X?

Analizzando il comparto fotografico attuale dei modello S20 e S21 (normale e Plus) sappiamo che è presente un sensore principale da 12MP, un teleobbiettivo da 64MP, un grandangolare da 12MP.

Il sensore da 12MP con grandi pixel garantisce scatti notturni di qualità (anche grandangolare), mentre il sensore da 64MP consente scatti a piena risoluzione.

Tutte le camere poi possono registrare video a 8K.

Invece con la generazione Galaxy S22 (normale e Plus) Samsung utilizzerà secondi i rumors un sensore principale da 50MP, un teleobbiettivo da 12MP con zoom ottico 3X e una fotocamera ultra angolare da 12MP.

Si tratterebbe del sensore ISOCELL GN2 con pixel da 1,4 µm che grazie alla tecnologia Pixel Binning possono salire fino a 2,8 µm.

Anche questo sensore è in grado di registrare video in formato 8K e funzionare in una speciale modalità 100MP.

Altri rumors suggeriscono poi che molto difficilmente sui dispositivi Galaxy S22 sarà presente la fotocamera sotto il display, e Samsung sembra essere intenzionata a non inserire il sensore TOF 3D.

Questi dovrebbero essre i principali cambiamenti per i modelli normale e Plus, ancora da conoscere cosa cambierà nel modello Ultra che dovrà gioco forza innovare maggiormente.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di confermato (mancano ancora più di 6 mesi al lancio del prodotto), quindi vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter