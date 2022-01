Gamma Galaxy S22: Samsung svela la data ufficiale dell’evento Unpacked!

Samsung ha confermato la data ufficiale del prossimo evento Unpacked nel quale saranno presentati i prossimi Galaxy S22: ecco quando!

Girava voce già dalla scorsa settimana che forse Samsung avrebbe presentato ad inizio febbraio 2022 i suoi nuovi smartphone top di gamma della serie Galaxy S22.

Gamma Galaxy S22: Samsung svela la data ufficiale della presentazione

Oggi abbiamo finalmente la conferma ufficiale che Samsung presiederà il prossimo evento Unpacked in data 9 febbraio 2022 alla ore 16.00 italiane.

Si tratta di un evento mediatico che si terrà online e potrà essere seguito direttamente sui canali ufficiali dell’azienda coreana, come Youtube, Facebook, Twitter eccetera.

Sappiamo che Samsung presenterà il modello S22, l’S22 Plus e l’S22 Ultra.

Il nuovo Galaxy S22 Ultra di fatto sostituirà la gamma Galaxy Note perché implementerà un display più grande e supporterà lo slot per la pennina S Pen.

Sfortunatamente l’azienda coreana non ha svelato ufficialmente la presenza di altri dispositivi durante l’evento UnPacked che si terrà il 9 febbraio 2022.

Ci sono comunque buone possibilità che oltre ai modelli S22 vengano presentati anche i prossimi Galaxy Tab S8, ovvero i tablet top di gamma di quest’anno.

Ma quanto costeranno i nuovi Galaxy S22 in Europa e quindi anche in Italia? Ne abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo, anche se va sottolineato che per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale.