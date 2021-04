Gamma Galaxy Tab S7 (Plus) aggiornamento patch aprile 2021: novità camera e ottimizzazioni

Samsung aggiorna con le patch di aprile 2021 i suoi tablet della gamma Galaxy Tab S7: tra le novità nuove funzionalità per la camera e molte ottimizzazioni.

Segnaliamo ai possessori italiani di un Galaxy Tab S7 Plus SM-T976B, o di un altro dispositivo Tab S7, che Samsung li sta aggiornando tutti con dei nuovi firmware.

Ad esempio si sta diffondendo il nuovo firmware seriale T976BXXU2BUD2 per il modello Tab S7 Plus 5G, scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il firmware in questione ha un peso di circa 792 megabyte ed è basato sul sistema operativo Android 11.

Da sottolineare che altri firmware si stanno diffondendo in Europa e Asia per tutti i modelli della gamma Galaxy Tab S7 (WIFI, LTE e 5G).

I nuovi aggiornamenti firmware, secondo quanto riportato dal change-log ufficiale, apportano vari miglioramenti, nuove funzionalità per la camera e le chiamate:

migliore usabilità per i dispositivi di input esterni come tastiere e mouse;

aggiunto il riconoscimento della sensibilità alla pressione della S Pen durante l’utilizzo del tablet come secondo monitor;

funzionalità multi-finestra migliorata;

supporto per la registrazione dello schermo in modalità DeX;

effetti di sfondo durante le videochiamate;

la modalità ritratto della camera adesso presenta le opzioni mono High-Key e Mono Low-Key;

introdotti due nuovi filtri video (Evidenzia video e Video filtrati) nella fotocamera posteriore nella sezione Single Take;

aggiunto il supporto gesto del palmo che consente agli utenti di iniziare a registrare un video utilizzando la fotocamera frontale.

Oltre a questo vengono installate le patch di sicurezza rilasciate da Google nel mese di Aprile 2021.

Nella patch ufficiale Google ha risolto 30 falle, classificate come di rischio alto, e 5 falle classificate come critiche.

In aggiunta alle falle risolte da Google, Samsung ha risolto 21 problemi riscontrati nel proprio software che variano da falle sull’algoritmo di crittografia, a politiche di esecuzione configurate in modo non del tutto giusto, eccetera.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

