Gamma Huawei Mate 40, e Huawei P30 Lite si aggiornano a fine gennaio 2021: le novità

La gamma Huawei Mate 40 (normale, Pro e Pro Plus) e l’Huawei P30 Lite stanno ricevendo nuovi aggiornamenti firmware a fine gennaio 2021: i dettagli sulle novità.

Tornano ad aggiornarsi gli smartphone della serie Top di gamma Huawei Mate 40, e pure lo smartphone di fascia media-bassa Huawei P30 Lite.

Gamma Huawei Mate 40 e Huawei P30 Lite i dettagli sugli aggiornamenti firmware di fine gennaio 2021

Per i dispositivi Mate 40, Pro e Pro Plus stiamo parlando dell’aggiornamento firmware seriale/build 11.0.0.160 basato sull’interfaccia EMUI 11 e sistema operativo Android 10.

Dai primi feedback il change-log ufficiale indica i classici miglioramenti delle prestazioni generali, miglioramenti nella stabilità del sistema operativo e un miglioramento della sicurezza con lo sblocco delle impronte digitali tramite il sensore biometrico sotto il display più affidabile.

Tra le novità in termini di funzionalità, troviamo il supporto al sistema di pagamento digitale tramite l’applicazione WeChat Pay.

Passato all’Huawei P30 Lite, quest’ultimo si sta aggiornando al firmware seriale build 10.0.0.38, basato su Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10.

Il firmware in questione ha un peso di 103 megabyte ed è scaricabile tramite la classica interfaccia OTA (over the air).

In questo caso i cambiamenti riguardano solo la sicurezza, con l’installazione delle nuove patch rilasciate da Google nel mese di dicembre 2020.

Non sappiamo con sicurezza quando tutti gli aggiornamenti in questione saranno disponibili al download in Italia: potrebbero volerci ancora diversi giorni.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare ogni tanto sullo smartphone nelle impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via