Gamma OnePlus 8: nuovi rumors su data annuncio, prezzo in Europa e hardware

Non molto tempo fa alcuni rumors dalla Cina affermavano che la nuova linea di smartphone OnePlus 8 sarebbe stata annunciata a partire dal mese di Aprile 2020.

Gamma OnePlus 8 nuovi rumors su data di annuncio, prezzo in Europa e alcuni dettagli hardware

Data di annuncio e primo prezzo

Oggi questo rumors è stato ribadito nuovamente, e in più l’informatore ha fornito una data specifica.

Sembra infatti che dal 14 aprile 2020 la nuova gamma OnePlus 8 sarà presentata a livello globale.

Ovviamente tale informazione non è ancora ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Sulla carta OnePlus presenterà tre nuovi dispositivi: l’OnePLus 8, l’8 Pro e una variante “economica” il modello 8 Lite.

La variante 8 Lite secondo lo stesso informatore inizierà al commercializzazione in Gran Bretagna a partire dal mese di luglio 2020 ad un prezzo di listino di 400 sterline.

Nello stesso periodo temporale lo stesso modello dovrebbe cominciare la commercializzazione anche in India.

Al momento non ci sono informazioni in merito alla data di presentazione del modello 8 Lite: non si sa infatti se sarà presentato insieme ai modelli 8 e 8 Pro, o in un secondo momento.

Nuovi rumors su dettagli hardware

L’informatore ha poi fornito dettagli su alcune caratteristiche hardware dei modelli di punta.

La versione 8 Pro dovrebbe implementare molto probabilmente la ricarica wireless ad una velocità massima fino a 30W; pare sia prevista pure la ricarica wireless inversa.

Invece la ricarica via cavo dovrebbe raggiungere i 50W (batteria da 4500 mAh), mentre sulla versione non pro (batteria da 4000 mAh) la ricarica via cavo si fermerà a 30W.

Sia la versione 8 che 8 Pro monteranno sicuramente il nuovo chipset Snapdragon 865, mentre la versione 8 Lite forse utilizzerà un chipset Mediatek.

Tutti e tre gli smartphone avranno la compatibilità alla connettività 5G.

I dispositivi 8 Lite e 8 monteranno un display con refresh rate a 90Hz, mentre la variante 8 Pro disporrà di un pannello con refresh rate fino a 120Hz.

