Gamma Samsung Galaxy S20 si aggiorna in Italia ad inizio giugno 2020: i dettagli

Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware a inizio giugno 2020 per tutti i dispositivi della gamma Galaxy S20: ecco i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S20, S20 Plus (sia nelle varianti 4G o 5G) o S20 Ultra che sono disponibili nuovi aggiornamenti firmware.

Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra si aggiornano ad inizio giugno 2020: i dettagli

Più nel dettagli i firmware hanno seriale G98*FXXS2ATE7 (* cambia a seconda del modello) e sono basati sul sistema operativo Android 10 con interfaccia Samsung One UI 2.1.

I firmware in questione si possono scaricare tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione Wifi o sfruttando la banda 3G-4G del vostro Galaxy S20.

L’aggiornamento ha un peso di circa 140-141 megabyte, e pare che abbia sostanzialmente queste finalità secondo il change-log ufficiale:

Perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo.

Eliminazione di bug.

Implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza.

Sappiamo con certezza che per ultimi aggiornamenti di sicurezza si intende l’installazione delle patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di giugno 2020.

Dalle ultime informazioni rilasciate dalla stessa Samsung, le patch di sicurezza di giugno 2020 comprendono anche dei fix riguardanti il software-hardware specifico dei dispositivi dell’azienda coreana.

Vengono infatti risolte 29 falle di sicurezza tra quelle di grado critico, importante e medio.

Tra le falle di livello critico è stato risolto un problema legato all’hardware, più nello specifico nei dispositivi con il chipset Exynos 7570 riguardante la mappatura della memoria.

Potete farvi un idea sulle nuove patch di giugno 2020 sul sito ufficiale Samsung Sicurezza.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto la notifica di aggiornamento automatica sul vostro Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare ricordatevi di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone, e di controllare che la batteria abbia un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via