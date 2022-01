Gamma Samsung Galaxy S22: in Corea sanno già quando sarà annunciato

Secondo alcune fonti locali della Corea del Sud questa sarebbe la data ufficiale nel quale Samsung presiederà l’evento di presentazione dei prossimi Galaxy S22.

I rumors di fine 2021 hanno per lo più confermato che i prossimi top di gamma di Samsung saranno annunciati un po’ prima del previsto, molto probabilmente nel mese di febbraio 2022.

Samsung Galaxy S22: questa potrebbe essere le date ufficiali di presentazione e inizio commercializzazione

Proprio oggi alcune fonti provenienti dalla Corea del Sud affermano di conoscere con esattezza quando l’azienda Coreana annuncerà la nuova gamma di smartphone Galaxy S22.

La data è precisa: l’8 febbraio 2022 Samsung presiederà un evento mediatico e presenterà i nuovi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

La fonte afferma che considerata la data dell’annuncio, la commercializzazione effettiva dovrebbe iniziare a partire dal 24 febbraio 2022.

A partire dal 9 e fino al 23 febbraio 2022 lo smartphone sarà disponibile in pre-vendita presso rivenditore autorizzati e presso lo store ufficiale online.

C’è da dire che non sappiamo se queste date riguardano il lancio anche a livello internazionale o solo la commercializzazione ufficiale in Corea del Sud.

Sta di fatto che se la notizia alla fine risulterà vera, nelle prossime due settimane Samsung sicuramente invierà gli inviti o comunque pubblicizzerà online l’arrivo di un nuovo evento mediatico.

Per adesso quindi vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo, dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale da parte del colosso coreano.

Fonte: Via