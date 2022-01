Gamma Samsung Galaxy S22: svelati i prezzi di vendita in Europa (rumors)

Questi potrebbero essere i prezzi finali in Europa dei prossimi smartphone della gamma Samsung Galaxy S22: in Italia a causa delle tasse potrebbero costare di più.

Sulla carta dovrebbero mancare poco meno di due settimane all’annuncio ufficiale dei prossimi Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione, oggi il web ci ha fornito un interessante rumors: i prezzi di vendita in Europa.

Gamma Galaxy S22: questi dovrebbero essere i prezzi ufficiosi per il mercato europeo (per l’Italia forse più cari)

Secondo l’affidabile informatore Roland Quandt questi dovrebbero essere i prezzi di listino in Europa dei tre modelli a seconda delle varianti di memoria:

Samsung Galaxy S22 8/128GB a 849 euro;

S22 8/256GB prezzo 899 euro;

Samsung Galaxy S22+ 8/128GB prezzo 1049 euro;

S22+ 8/256GB a 1099 euro;

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB a 1249 euro;

S22 Ultra 12/256GB prezzo 1349 euro;

S22 Ultra 12/512GB prezzo 1449 euro.

Da quest’elenco si può notare un dettaglio sulla versione base del modello Ultra: avrà 8GB di ram a differenza del Galaxy S21 Ultra che partiva con 12GB di ram.

Bisogna pure sottolineare che questi sarebbero i prezzi generici per l’Europa, e non per singolo paese.

Va infatti ricordato che in Italia le tasse e l’IVA sono generalmente più elevati rispetto ad altri paesi del continente, quindi sulla carta i prezzi nel nostro paese dovrebbero essere più alti.

C’è una buona probabilità che questi prezzi generici in Italia subiscano un rincaro di circa 30-50 euro a seconda del modello: più costoso è, più il rincaro sarà elevato.

Ovviamente tutte queste informazioni non sono state ancora ufficializzate da Samsung, quindi non c’è ancora nulla di veramente concreto.

Vi preghiamo quindi di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter