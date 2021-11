Gamma Xiaomi Mi 11 l’aggiornamento MIUI 13 con Android 12 è dietro l’angolo: ultimi rumors

Sembra che la gamma Xiaomi Mi 11 (Pro, Ultra, Lite) riceverà in tempi brevi l’aggiornamento all’interfaccia MIUI 13 direttamente con la versione software Android 12 stabile.

I nuovi smartphone Top di gamma e fascia alta Xiaomi Mi 11 saranno tra i primi dispositivi dell’azienda cinese a ricevere il futuro aggiornamento all’interfaccia MIUI 13.

Aggiornamento MIUI 13 basato su Android 12 in arrivo presto sugli Xiaomi Mi 11: ecco le prime conferme

E sembra proprio che quest’aggiornamento sia ormai molto vicino al suo rilascio nella versione stabile destinata ai comuni consumatori.

Lo stesso presidente di Xiaomi, Lei Jun, ha infatti promesso ufficialmente che la MIUI 13 dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno per i dispositivi top di gamma.

A conferma di questo proprio oggi uno sviluppatore ha estratto da un codice sorgente una lista di dispositivi aggiornabili a questa MUI 13.

L’elenco comprende dispositivi venduti al momento solo in Cina ma anche in Europa:

Mi Mix 4: versione firmware V13.0.0.1.SKMCNXM

versione firmware V13.0.0.1.SKMCNXM Xiaomi Mi 11 Ultra: versione firmware V13.0.0.1.SKACNXM

versione firmware V13.0.0.1.SKACNXM Xiaomi Mi 11: versione firmware V13.0.0.1.SKBCNXM

versione firmware V13.0.0.1.SKBCNXM Redmi K40 Pro: versione firmware V13.0.0.1.SKKCNXM

versione firmware V13.0.0.1.SKKCNXM Redmi K40: versione firmware V13.0.0.1.SKHCNXM

versione firmware V13.0.0.1.SKHCNXM Mi 10S: versione firmware V13.0.0.1.SGACNXM

versione firmware V13.0.0.1.SGACNXM Xiaomi Mi 11 Lite 5G: versione firmware V13.0.0.1.SKICNXM

Tutti questi firmware sono da considerarsi versione finale e basati sul sistema operativo Android 12.

Va da sottolineare che il codice indica firmware destinati ai dispositivi venduti sul mercato cinese e non europeo.

Per il mercato europeo i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi.

Ovviamente la lista dei dispositivi aggiornabili alla MIUI 13 non è così corta: verranno compresi anche dispositivi più recenti come gli Xiaomi 11, e quelli di fascia media come la serie Redmi Note 10 etc.

C’è però da ricordare che tutte le versione della MIUI 13 saranno basate su Android 12: alcuni smartphone la riceveranno ma rimanendo ancorati ad Android 11.

Fonte: Via Twitter