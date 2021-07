GeekBench rimuove OnePlus 9 e 9 Pro dal proprio database per manipolazione risultati

GeekBench accusa gli smartphone OnePlus 9 e 9 Pro di aver manipolato i risultati dei Benchmark e li cancella dal proprio database: ecco il perché.

Giusto ieri il sito di informazione tecnologica Anandtech ha rilasciato un articolo che riguardava una presunto sistema di ottimizzazione/gestione delle prestazioni applicato sugli OnePlus 9 e 9 Pro.

Di fatto questi due smartphone avrebbero un sistema software in grado di rilevare quale applicazione lo smartphone sta utilizzando e quindi applicare dei profili prestazionali predefiniti.

L’OxygenOS cerca di applicare questi profili prestazionali al chipset Snapdragon 888 per limitare i surriscaldamenti, e ottimizzare (diminuire) il consumo energetico della batteria.

Geekbench rimuove gli OnePlus 9 e 9 Pro dalla propria classifica accusandoli di manipolazioni dei risultati Benchmark

Questo sistema di controllo sulle applicazioni non si applicherebbe però sulle applicazioni di Benchmark, nei quali viene rilasciata tutta la reale potenza del chipset Snapdragon 888 per ottenere punteggi più elevati.

Il famoso Benchmark GeekBench ha ritenuto questa prassi applicata nella OxygenOS come una forma di imbroglio, una manipolazione del risultato reale prestazionale.

Ecco perché Geekbench ha deciso di rimuovere dalla propria classica e quindi dal proprio database i risultati ottenuti dagli OnePlus 9 e 9 Pro per evidente alterazione dei risultati.

Il commento ufficiale di GeekBench:

“It’s disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We’ve delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart.”

GeekBench ha annunciato che procederà ad analizzare anche gli altri dispositivi del produttore cinese per verificare se anche quest’ultimi utilizzano lo stesso sistema di gestione delle prestazioni.

Bisognerà vedere come reagirà OnePlus a queste accuse, e se cambierà o meno il proprio sistema di ottimizzazione software.

Fonte: Via Twitter