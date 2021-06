Gli OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano alla OxygenOS 11.0.7.7 con le patch giugno 2021

La serie OnePlus 8 sta iniziando a ricevere (per adesso in India) il nuovo aggiornamento software OxygenOS 11.0.7.7 che contiene le patch di giugno 2021: i dettagli.

Sappiamo con certezza che al momento gli OnePlus 8 e 8 Pro commercializzati in India stanno ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software della OxygenOS.

OnePlus 8 e 8 Pro si aggiornano con la nuova OxygenOS 11.0.7.7 (India) che porta le patch di giugno 2021 e altro

Più nello specifico si tratta dalla OxygenOS 11.0.7.7 basata sul sistema operativo Android 11.

Il software è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e si sta diffondendo in maniera graduale.

Potrebbero volerci quindi ancora alcuni giorni prima che gli OnePlus 8 e 8 Pro venduti in Europa inizino a ricevere la notifica di aggiornamento.

Come sempre vi consigliamo di controllare manualmente la presenza della notifica, accedendo al menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di procedere all’aggiornamento come sempre suggeriamo di:

effettuare un backup dei dati importanti e personali salvati sul telefono;

iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità la OxygenOS 11.0.7.7 sembra essere incentrata sul miglioramento della sicurezza, delle prestazioni e risolve un problema della camera.

Questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Sistema Prestazioni ottimizzate; Patch di sicurezza Android aggiornata al mese di giugno 2021;

Telecamera Risolto il problema per cui il pulsante di scatto non funzionava quando si scattavano foto nel formato immagine da 48M.



Fonte: Via