Gli Smartphone Android possono fare da webcam su Windows 11

I possessori di uno smartphone Android compatibile potranno utilizzare la fotocamera del telefono su Windows 11 come Webcam: i dettagli.

Non è ancora un aggiornamento ufficiale disponibile per tutti gli utenti, al momento è possibile provarlo se siete Beta Tester Insider, ma su Windows 11 presto si potrà utilizzare la fotocamera dello smartphone android come webcam.

Windows 11: preso potrai utilizzare la fotocamera dello smartphone Android come Webcam

Al momento i requisiti della beta test del nuovo aggiornamento prevedono l’utilizzo di uno smartphone con sistema operativo Android 9.0 o successivo.

Oltre a questo l’utente deve installare nel proprio smartphone l’applicazione Link To Windows (Collegamento a Windows) versione 1.24012* o superiore dal Google Play Store.

Soddisfatti i requisiti basterà entrare su Windows 11 (versione Insider program) ed entrare nella sezione Impostazioni -> Bluetooth e dispositivi -> Dispositivi mobili e da li selezionare “Gestisci dispositivi“.

Da “Gestisci dispositivi” dovrete prima confermare che volete accedere al vostro smartphone Android, e subito dopo partirà una configurazione automatica dei dispositivi.

Una volta terminata la configurazione, dovrebbe comparire sia sul PC Windows che sullo Smartphone Android un messaggio di conferma di connessione riuscita.

La cosa interessante che con questo collegamento gli utenti potranno scegliere se utilizzare la fotocamera principale o quella anteriore del proprio smartphone come webcam su Windows.

Ovviamente si potrà cambiare l’impostazione, da principale ad anteriore e viceversa, in qualsiasi momento.

Microsoft inoltre ha aggiunto altre funzionalità come ad esempio effetti/filtri, e la possibilità di accedere alle foto recenti dal rullino fotografico direttamente sul PC.

Non sappiamo quando Microsoft rilascerà l’aggiornamento finale sul proprio sistema operativo per tutti gli utenti: ci vorranno ancora alcune settimane di testing prima di un eventuale rilascio.

Fonte: Notizia ufficiale

